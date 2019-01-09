推文对王室不敬．夫妇或饭碗不保 继华裔网民Eric Liew因侮辱前国家元首苏丹莫哈末五世丢了饭碗后，一对巫裔夫妻也因在推特发帖对王室不敬而惹来麻烦，其中为夫者已遭公司停职，其妻子也遭到公司内部调查。

国能公司针对其员工发表对王室不敬言论发声明公开致歉。

（雪兰莪．八打灵再也8日讯）继华裔网民Eric Liew因侮辱前国家元首苏丹莫哈末五世丢了饭碗后，一对巫裔夫妻也因在推特发帖对王室不敬而惹来麻烦，其中为夫者已遭公司停职，其妻子也遭到公司内部调查。

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据了解，在国能公司人力资源战略及转型执行任职的巫裔女子Alia Atasman于前天傍晚在推特发布一则藐视王室言论的帖子，她在PEMANDU Associates谘询公司任职的丈夫Azham Akhtar也在回覆妻子的贴文时，对王室口出污言。

网民施压2人任职公司

这对夫妻的帖文惹来许多巫裔网民抨击，他们在人肉搜索到他们所工作的公司后，不断向这两家公司投诉，以施压这两家公司辞退他们。

网民的施压迫使两人所工作的公司于今天在脸书发布声明，其中国能于今天上午11时许发布声明，对该公司员工的无礼举动作出公开道歉。

国能在声明中强调，公司的理念非常重视道德观念及员工的正直，不会允许员工作出这样的行为。

“我们已收到民众针对这名员工的投诉，目前已展开深入的调查，我们对这起事件的发生感到抱歉。”

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而PEMANDU Associates谘询公司也在两个小时后在其脸书专页发帖，声称已勒令该公司一名员工停职，并会针对此事展开内部调查。