金正恩频密访华·中国外交部促勿过多解读 金正恩一年内第四度访华令人瞩目，中国外交部发言人陆慷周二回应说，外界无必要作过多解读，说两国在不同时期一直保持着接触。至于习近平会否回访朝鲜，他表示有消息会发布。

（中国．北京8日讯）金正恩一年内第四度访华令人瞩目，中国外交部发言人陆慷周二回应说，外界无必要作过多解读，说两国在不同时期一直保持着接触。至于习近平会否回访朝鲜，他表示有消息会发布。

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他也表示，金正恩是应习近平邀请访华，又说中朝两党两国作为友好邻邦，保持高层交往是两国传统友好的重要组成部份。

对于今次是否与美朝即将举行的第二次首脑会晤有关，陆慷表示，外界清楚中方在朝鲜半岛等问题的立场，强调中方一直支持两国继续开展对话。

另外，被问到刘鹤参与周一的中美贸易谈判，向外发出什么信号时表示，陆慷表示，刘鹤作为中美经贸磋商中的中方牵头人，出席开幕式看望双方磋商代表是在情理之中，当局会在磋商结束后发布消息。

对于金正恩正访华，朝美双方代表会否接触。外交部说，并不在同一层面上，又说中国重大外交日程非常多，一些外交议程重叠，并非什么特别奇怪的事情。

分析指出，中朝是最重要的贸易伙伴，北京也是平壤抵御华盛顿方面压力的关键缓冲。此时会晤凸显中朝之间关系，有利中朝与美国互动时，增加手上筹码。

美国国务卿蓬佩奥周一接受CNBC访问时表示，尽管美中贸易战摩擦日益严重，但北京依旧推动支持朝鲜半岛无核化。

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他说：“中国人已经向我们做出了清楚的表态，（朝鲜无核化和美中贸易战）是不同的问题……他们的行为也证明了这一点，我们对此表示赞赏”。