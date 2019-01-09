周美芬：金马仑补选是“照妖镜”·希盟“说一套·做一套” 马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬形容，金马仑国席补选是一面“照妖镜”，看得到希盟之前所反对的事情，迄今却重复相关的事情。希盟政府迄今每日都有正副部长赴金马仑走访，此情况显示希盟政府“说一套，做一套”。

（彭亨．金马仑9日讯）马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬形容，金马仑国席补选是一面“照妖镜”，看得到希盟之前所反对的事情，迄今却重复相关的事情。希盟政府迄今每日都有正副部长赴金马仑走访，此情况显示希盟政府“说一套，做一套”。

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她也说，民间对于目前希盟政府在政策的“U”转或过度承诺等，人民也已看清眼前的情况并心生不满，然而金马仑当地仍面对土地问题，必须迫切着手处理。

她冀望希盟政府在此场补选中，不要利用职权的便利，趁此时到金马仑宣布各项好处，例如交通部延续给金马仑农业用途车辆享有高达90%路税回扣。此举并不符合希盟向来所坚持的选举文化。

中文媒体是于今早在下榻的金马仑碧兰璋的酒店偶遇周美芬时，询及对方有关马华是否会为国阵助选时，她回应指，此事将交由马华总会长拿督斯里魏家祥商讨后，再做定夺及处理。

“至于马华对此金马仑国席补选的立场或各方面，马华中央会开会商讨，会以怎样的情况回应金马仑国席补选。”