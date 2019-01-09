阿兹敏：无关个人是否赞同．委FGV CEO胥视整顿计划 经济事务部长拿督斯里阿兹敏说，联邦土地发展局全球创投控股（FGV）首席执行员的任命，不在于他个人赞不赞同相关人选，而是要看有没有一套全盘整顿FGV的计划书。

阿兹敏（站者中）为马美商会新办公室主持启用仪式后与全体人员合影。 站者右五为马美商会主席蓝西道巴西；站者左五为执行董事素班。（图：星洲日报）

（吉隆坡8日讯）经济事务部长拿督斯里阿兹敏说，联邦土地发展局全球创投控股（FGV）首席执行员的任命，不在于他个人赞不赞同相关人选，而是要看有没有一套全盘整顿FGV的计划书。

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他说，政府已指示FGV新管理层提呈一份全新整顿计划书，计划书当中不但应涵盖财务整顿，还须包括FGV是否有效扮演其角色与地位。

他今日为马美商会（AMCHAM）新办公室主持启用仪式后在新闻发布会上，受询及外界指他对3名首席执行员人选表示不满的问题，作出回应说，有关人选的委任不在于他个人赞不赞同。

询及乡村发展部长对数家政府关联公司（GLC）高层进行政治委任，而被指违背希盟竞选宣言时，阿兹敏表示，希盟本身已同意不会落实内部的政治报酬，但这并不表示说，政治人物不能出任GLC高职。

他说，希盟里也有专业资格的政治领袖如工程师、会计师和绘测师，只要拥有绩效与才能，他们仍可出掌GLC而带动其发展。

“希盟会优先考量相关人选的专业资格的。”然而由于乡村发展部不属于经济事务部，所以他表明不便多谈。

另一方面，针对他不久前在推特“转推”土团党领袖旺赛夫揭露吉打州领袖涉及舞弊课题，是否在影射他与安华出现内斗，也是公正党署理主席的阿兹敏简短的说：“不正确。”

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人民不愿见希盟领袖搞政治斗争

询及有报道揣测他将在下届党选攻打主席职时，阿兹敏促外界停止一切的政治讨论，诚如他此前的声明，人民已对此感到厌倦了。

他重申，人民于509作出历史性的投票结果，就是要新政府稳定物价、减轻生活费的负担及发展国家的经济，而不愿看到希盟领袖搞政治斗争。“请协助新政府向前迈进，勿再谈政治。”

外资恢复投资大马信心

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另外，阿兹敏说，全国大选之后外国投资者已经恢复了投资大马的信心，而且外来直接投资（FDI）额也令人深感鼓舞。

他透露，东盟拥有6亿4000万人口的市场，新政府最大的挑战是要恢复投资者对大马的信心，而首相敦马哈迪也采取数项进取和主动措施，并挽回投资者信心。

他说，政府也发现一些公司将区域办公室，迁入大马运作，因此，大马本身在人力资本方面包括引进人工智能的项目都应作好准备。

他也察觉到，许多美国大公司如IBM公司、摩托罗拉（Motorola）、甲骨文（Oracle）及威腾电子（WesternDigital）公司在大马办公室的首席执行员及资深管理人，都是大马人。

阿兹敏说，电子和电器依然是带动我国经济成长的推动力之一，为就业机会、出口及投资作出不少贡献；2017年，电子和电器取得8.3%的成长率，写下716亿令吉的贸易额，而从2018年1至9月，此领域已取得6.2%的成长（或595亿令吉）。

他透露，美国公司向大马供应商采购的物品与服务额度，达到120亿令吉，从中为300多家本地创造了就业机会。