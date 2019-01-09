兴都庙骚乱·指与地段发展商有关系·郭素沁诉阿兹旺丁诽谤 士布爹区国会议员郭素沁今日正式入禀法庭，针对USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件一事，起诉大马马来人阵线（JMM）主席拿督阿兹旺丁诽谤。

（吉隆坡8日讯）士布爹区国会议员郭素沁今日正式入禀法庭，针对USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件一事，起诉大马马来人阵线（JMM）主席拿督阿兹旺丁诽谤。

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郭素沁代表律师奈也今日发文告说，郭素沁已通过律师楼以电子系统提出起诉，阿兹万丁将以个人和马来人阵线主席2个身份，作为此案的第一及第二答辩人。

根据诉状，郭素沁指阿兹旺丁于去年12月25日在巴生艺术广场“替阿迪讨回公道及促开除首相署部长”

集会上，在公开演讲中称她与兴都庙地段的发展商有关系，构成诽谤。

国内数个网媒刊登这番言论，同时阿兹旺丁也在私人社交媒体上载有关片段。

诉状也指出，阿兹旺丁对郭素沁的口头和书面上的诽谤，都影射她是个种族主义、滥用权力和腐败的部长，同时也是个不诚实、不能相信、不道德和涉及犯罪的骗子。

郭素沁说，这些指责都是没有根据、不实和存有恶意的，让身兼内阁部长、国会议员和政党领袖的的她蒙受名誉上的损失。

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因此，郭素沁将向对方索取一般性、补偿性、加重性和惩罚性损害赔偿以及每年5%的赔偿利息，并强制被告禁止发表诽谤言论。