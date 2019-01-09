贸工部长回应企业部长建议·“专注本份才不会失焦” 针对企业家发展部部长拿督斯里礼端尤索夫建议将其部门扩展至贸易与投资范畴，国际贸易及工业部长拿督达勒雷京强调，每个部门都有自己的负责范畴和目标，彼此可以互相搭配与合作，但绝不是插手其他部门的事项；唯有专注做好负责部门事项才不会迷失。

达勒雷京（坐者左八）和森州政府部门及商家进行会议后合照留念。（图：星洲日报）

（森美兰·芙蓉8日讯）针对企业家发展部部长拿督斯里礼端尤索夫建议将其部门扩展至贸易与投资范畴，国际贸易及工业部长拿督达勒雷京强调，每个部门都有自己的负责范畴和目标，彼此可以互相搭配与合作，但绝不是插手其他部门的事项；唯有专注做好负责部门事项才不会迷失。

广告

他以前首相兼任财政部部长的情况为例，首相职责是确保每个部门运作顺利，同时在内阁会议中商讨各部门的事项从中协调；而不是兼任另一个部门的部长，影响部门运作。

不插手其他部门事项

“企业发展部长有建议要扩大范畴至贸易或投资部门乃是好事，我也感到非常开心，但像我不会插手卫生部或其他部门的事项，只会做好分内工作，像引进投资者予卫生部、企业家发展部或其他部门。”

他指出，在过去半年担任部长时，清楚知道要如何管理好国际贸易及工业部，并各司其职做好本份，但从不介入或过问其他部门的事，因为他知道每个部门都有部长在管理。

他坦言，虽然部长随时会被更换，但在担任期间就得专注做好负责事项，同时他也相信各部长亦是如此，免得处理事情失去焦点。

他今日与森州政府部门和商家进行会议后，被媒体询及上述事项时如此回应。

广告

礼端尤索夫指出，中美贸易战虽然让各国贸易受影响，但预料大马市场会展现新面貌，其他国家像中国会回流大马投资，投资前景备受看好。

他直言政府需有好消息加强投资者对政府的信心，愿意来大马投资。