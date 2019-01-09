砂希盟国会议员第二多．张有庆资产逾千万 （美里讯）美里区国会议员张有庆正处理申报资产事宜，夫妇俩身家超过千万令吉，预料是砂拉越拥有第二高资产的希盟国会议员。

庄茂兴／报导

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（美里讯）美里区国会议员张有庆正处理申报资产事宜，夫妇俩身家超过千万令吉，预料是砂拉越拥有第二高资产的希盟国会议员。

张有庆接受《星洲日报》访问时，证实他正在向反贪委员会申报资产，夫妇俩申报资产为1100万令吉。

张有庆说明，他与妻子身家超过千万令吉主要是他们在四十余年前开始投资地产，当年便宜购买的地产，如今价格已翻数倍。

张有庆的服务中心也证实接获反贪委员会电邮申报资产的表格，并会尽快填妥资料，再由律师签名后提交予反贪委员会。

较早前，如楼区国会议员孙伟瑄申报夫妻的资产为1178万5477令吉，成为砂拉越拥有最高资产的希盟国会议员。

砂希盟共有12名国会议员，目前仅剩砂拉卓区国会议员阿里比朱及张有庆未申报资产。

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希盟全国有129名国会议员，目前仅剩10人未申报资产，占总人数的7.8%。