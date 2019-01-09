出现麻痹症状入院·沙希淡缺庭非礼案 首相署前部长拿督斯里沙希淡被控非礼少女案原定今日过堂，但他的格林巴利综合症恶化，2天前出现麻痹症状入院，因此缺庭。

（玻璃市．加央8日讯）首相署前部长拿督斯里沙希淡被控非礼少女案原定今日过堂，但他的格林巴利综合症恶化，2天前出现麻痹症状入院，因此缺庭。

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加央地方法庭法官爱努儿莎琳谕令案展至2月18日过堂，控方提呈调查报告及相关文件，而被告则于2月25日向法庭提呈陈述书。

沙希淡代表律师达丽雅罗海娜在休庭后告诉媒体，沙希淡的医生指沙希淡须卧床，否则会加重病情，严重的话会导致日后无法走路。

受害者代表律师莫哈末哈菲兹也旁听此案，并告诉记者受害者家属希望此案终止审讯，不想受害者须再受到不必要的骚扰，影响其学业。莫哈末诺丁是此案副检察司。

沙希淡于去年11月18日被控于今年10月20日晚上11时30分，在停在端姑赛布特拉体育馆的路旁的丰田Harrier轿车内，抚摸15岁少女的手臂及肩膀，因此触犯2017年儿童性侵罪案法令第14（a）条文。在此条文下罪成，被告可面对不超过20年监禁，也可另加鞭刑。

当时，法官佐哈里批准他由2人即儿子阿米尔莎菲克及女婿莫哈末洛曼，以2万5000令吉保外候审。