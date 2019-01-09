陈德钦：粉饰马哈迪论调．“火箭沦为政治化妆师” 马华副总会长拿督陈德钦表示，该党很遗憾看到首相敦马哈迪三番四次的把马来人利益优先作为借口，藉以拖延承认统考的竞选承诺；最为心寒的是，行动党甘心为敦马的所作所为充作政治化妆师（Spin Doctor），抹黑媒体，企图掩饰真相。”

（吉隆坡8日讯）马华副总会长拿督陈德钦表示，该党很遗憾看到首相敦马哈迪三番四次的把马来人利益优先作为借口，藉以拖延承认统考的竞选承诺；最为心寒的是，行动党甘心为敦马的所作所为充作政治化妆师（Spin Doctor），抹黑媒体，企图掩饰真相。”

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他表示，马哈迪从来不曾改变，变的是行动党；行动党过去50年来多次漫骂国阵政府不承认统考，可是执政后，非但不急于促成希盟政府承认统考的竞选承诺，相反的，却启动亲行动党的媒体群起围攻报道的媒体，企图要把黑的讲成白，把敦马化妆成“准备承认统考”的慈祥老人。

他指马哈迪昨日在登州土团大会上声明马来人问题大于统考，他的论调都是一致的，也就是承认统考必须顾及马来人的想法和利益。

他发文告说，“从《星洲日报》与敦马的专访，标题打着要《承认统考需顾及马来人感受》、两天后，敦马在记者会上的澄清依然是《承认统考需顾及各族感受》，当然，各族包括马来人，至昨天敦马在登州土团大会上声明《马来人问题大于统考》，敦马的论调都是一致的，也就是承认统考必须顾及马来人的想法和利益，证明媒体没有曲解马哈迪的言论。”

他指行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥曾痛斥马哈迪种族主义，可是敦马再次拜相，提出种种土著优先的言论，包括华人有钱、土著扶弱政策、土著经济大会，以及最近的统考课题，行动党不是静静，就是不断替敦马粉饰太平，甚至警告华人不要种族主义。