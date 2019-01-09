周美芬：违诺拨款发展第三国产车．“敦马林冠英声明沦废纸” 马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬说，希盟政府从承诺不花费政府资源发展第三国产车，到如今正式批准拨款2000万令吉给这项计划，意味着包括首相敦马哈迪、财政部长林冠英等人早前的声明都沦为废纸，全都成了糊弄人民的谎言和狡辩。

（吉隆坡8日讯）马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬说，希盟政府从承诺不花费政府资源发展第三国产车，到如今正式批准拨款2000万令吉给这项计划，意味着包括首相敦马哈迪、财政部长林冠英等人早前的声明都沦为废纸，全都成了糊弄人民的谎言和狡辩。

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她发文告说，无论是“投资于开发第三国产技术”或是“投资生产国产车”，其实都是投资，因为企业发展部长礼端尤索夫的言论已清楚说明，政府的确是花费公帑来发展第三国产车，违背了政府对人民的承诺。

“为了掩饰政府花费公帑的事实，财政部长林冠英声称这2000万令吉是搞科技研发，而礼端尤索夫试图以提供生产环境，但不是投资生产第三国产车的藉口来狡辩，显然把人民都当成了傻瓜！”

她说，人民反对第三国产车计划，是因为之前失败的例子已让国家付出无法估计的损失。希盟政府口口声声说没钱，纷纷取消各项发展计划，市场已感受压力的情况下竟然执意推动第三国产车计划，说明这是一个任性妄为的政府，不管国家经济死活！