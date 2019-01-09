刘华才：承认统考时间一变再变．“火箭一里路还有多远？” 民政党主席拿督刘华才说，行动党的做法令人无法苟同；犹记得在509全国大选前，行动党领袖口口声声说一旦执政就马上承认统考，但现在行动党顾问林吉祥却表示会在执政任期内承认统考文凭。

（吉隆坡8日讯）民政党主席拿督刘华才说，行动党的做法令人无法苟同；犹记得在509全国大选前，行动党领袖口口声声说一旦执政就马上承认统考，但现在行动党顾问林吉祥却表示会在执政任期内承认统考文凭。

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“从行动党承诺的执政后、张念群的年内承认统考，到现在林吉祥的任期内承认统考，试问谁还敢相信林吉祥的5年内？我想问问行动党那一里路到底是还有多远？”

他在文告中指出，土著经济政策在我国已推行四十多年，但首相敦马哈迪依然认为不成功，那如果政府在接下来50年始终认为马来人还是需要协助，是否表示承认统考也要展延至50年后？

刘华才强调，民政党支持协助弱势群体的经济政策，但这不是成为拖延承认统考的借口。

胡栋强：华社应团结施压希盟

民政党署理主席胡栋强促请华社团结一致，华社组织，如董教总、华总、华团组织等要团结起来，一起向希盟政府施压，要求他们必须遵守承诺，必须承认统考文凭，而不是一直敷衍华社。

“我们没有反对政府扶弱，协助贫穷的马来人，协助贫穷的马来人和承认统考，其实是两回事，敦马没有必要混淆视听！”

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他强调，从马哈迪最近的谈话，人民就会知道，希盟政府根本没有诚意要承认独中统考文凭，一切只是欺骗华社。

他质问，为什么政府不能同时实行扶弱政策，同时承认统考？