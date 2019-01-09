宗教团体：尊重各信仰习俗·“神庙禁烟应厘清规范” 国内宗教团体、民间信仰和义山管理，对政府落实宗教场所，包括神庙也属于禁烟区措施，持有不同诠释和意见，尤其一些民间信仰的习俗有崇拜香烟，卫生部这项禁烟令让宗教团体感到混淆。

（吉隆坡8日讯）国内宗教团体、民间信仰和义山管理，对政府落实宗教场所，包括神庙也属于禁烟区措施，持有不同诠释和意见，尤其一些民间信仰的习俗有崇拜香烟，卫生部这项禁烟令让宗教团体感到混淆。

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宗教团体支持政府禁烟的决心，但也有民间信仰组织认为落实前，应有更清楚规范，同时要尊重不同的信仰和习俗。

卫生部副部长李文材昨天提醒，许多人没有留意到，宗教场所包括神庙也属于禁烟区，并解释香烟所带来的毒害远超过烧香拜佛产生的烟。

大马佛教总会雪隆分会主席明吉法师受星洲日报询问时说，以佛教净化人心，教导众人向上向善立场，支持政府落实禁烟措施，包括宗教场所。

他说，五大宗教各有持戒，以不危害人心、人身健康为出发点，这是正道宗教必须坚持的信念，在佛堂，很少看到有人抽烟，并希望政府这项措施，能唤醒更多人注意抽烟不只危害自己健康，也影响旁人的生活。

陈和章：禁烟是否也禁祭烟

马来西亚道教总会会长陈和章说，国内有很多民间信仰，也有很多神坛、庙宇，要落实禁烟，必须先厘清禁烟区的范围，因为神庙有建筑物、殿堂、公园，甚至停车场等。

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他说，另一个必须考虑的是祭拜习俗，例如二伯爷、三伯爷、济公等，上百年来都有祭拜香烟，政府的禁烟令是否也一律禁止上祭烟类。

他指出，该会不反对卫生部禁烟措施，这主要是考量健康问题，但在落实前应通过更多对话，与各宗教团体和民间信仰组织协商，寻找共识，落实起来也比较符合人性。

李振光：应给烟民足够适应期

吉隆坡广东义山董事主席李振光说，该义山近年来开始落实环境祭礼，鼓励信客减少焚烧，减少在祭拜场合抽烟。

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他说，卫生部禁烟措施肯定是符合未来生活的需求，共同建立健康生活环境，广东义山也通过各项努力，建立义山新的模式。

不过，他希望在落实禁烟过程，需要给予抽烟者足够的适应期，让他们逐渐接受在许多场合不能抽烟的事实。