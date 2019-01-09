阿菲夫吁贸消部长考虑·“建议食肆禁售烟” 槟卫生事务委员会主席阿菲夫建议国内贸易及消费事务部长拿督赛夫丁考虑在食肆实施“禁止售烟”措施，与卫生部站在同一阵线，为人民健康把关。

阿菲夫（中）在卫生局官员及Pelita集团高层的陪同下，在该餐馆的梁柱上贴上禁烟告示。（图：星洲日报）

（槟城．北海8日讯）槟卫生事务委员会主席阿菲夫建议国内贸易及消费事务部长拿督赛夫丁考虑在食肆实施“禁止售烟”措施，与卫生部站在同一阵线，为人民健康把关。

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他说，由于食肆售烟的权限在于国内贸易及消费人事务部，因此关于食肆禁止吸烟，为何却可以卖烟的问题，只有赛夫丁可以回答。

阿菲夫今午率领槟州卫生局一行17人前往北赖才能园Pelita扁担饭餐馆进行宣导及派发禁烟贴纸后，召开新闻发布会。

针对宗教场所的禁烟问题，阿菲夫指出，槟州卫生局其实已进入州内各宗教场所宣导，但最终问题还是要回归有关宗教场所的管理问题。

“由于清真寺皆由伊斯兰理事会管辖，所以很早就下达指示所有清真寺和祈祷室须全面禁烟，禁烟没问题。”

他说，然而神庙却没有统一的组织，所以需要各神庙自发性跟从卫生部的禁烟令，并在庙内张贴禁烟牌，提醒信徒遵守。

阿菲夫也赞扬Pelita扁担饭餐馆宣布年杪起不卖烟的举措，并呼吁更多私人机构及食店向该集团看齐。