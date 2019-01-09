臭气熏天蟑螂处处·网民控史上最肮脏室友 一名网民控诉“史上最肮脏室友”，不仅臭气熏天，还弄到蟑螂处处，令她忍无可忍，将照片放到网上提醒大家“慎选”屋友！

（雪兰莪.八打灵再也9日讯）一名网民控诉“史上最肮脏室友”，不仅臭气熏天，还弄到蟑螂处处，令她忍无可忍，将照片放到网上提醒大家“慎选”屋友！

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女网民Micho Teh日前在脸书图文并茂地讲述自己的这段“恐怖室友”历程，并迅速引发热烈讨论，迄今已获得至少2700个赞或表情，以及超过7200次分享。

Micho贴文表示，她发现同住一屋檐下的楼上屋友伊莎贝尔，在近两个月来开始在楼下用餐，而非如此前在房里进食。她也察觉到对方开始发出难闻气味，头发也变得油腻。

Micho随后表示，她在最近几个星期内，发现所居住屋子里的蟑螂数量越来越多。她初时认为早前适逢雨季，加上楼下有厨房所致，因此没想太多。

然而，Micho发现蟑螂出现的次数开始变得严重，甚至有蟑螂向她飞去的可怕事件，而伊莎贝尔某天突然退出屋友共有的手机聊天群组，令她更加怀疑蟑螂出现频密是与伊莎贝尔有关。

终于有天，忍无可忍的Micho在男生的帮忙下，打开伊莎贝尔的房间门时，所见的画面简直惨不忍睹，只见房里遍地都是蟑螂，杂物和垃圾疯狂地囤积在睡床一旁，床褥也已经变得发黄。

Micho表示，其友人除了看见房里的大蟑螂乱飞，也可看见蟑螂卵蛋。他们也发现狗食和狗粪，因此推测伊莎贝尔在房内养狗。

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Micho的友人立即用杀虫剂往房里喷了一遍后，再关上门并用胶纸将门底的缝隙封起来，更隐约听到蟑螂试图划破胶纸逃出来的声音！

Micho将这些“惊悚”照片上载到社交媒体，并强调此举是为了分享个人经历，并警惕网友们小心选择屋友。她也呼吁网民不要对伊莎贝尔进行骚扰，并强调自己没有发布任何伊莎贝尔的照片。

Micho也在贴文上附加一则由屋友Nobu Wewe上载的视频，显示一等人从楼下走到楼上，并打开伊莎贝尔房门的“惊悚”过程。

针对这起风波，相信是事主的女网民Issabelle也在今晨作出回应。她贴文表示对“恐怖房间”一事非常抱歉，并声称已经着手处理善后事宜。

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她指出，她没有在有关贴子作出回复，是因为她正努力解决此事件。她承认自己从一开始就已犯错，因此向屋友们深感抱歉。她也承认此事在网路疯传后，自己遭到不少人的骚扰，因此被迫更换电话号码。她也表明自己会为事件负责，包括房间的清理费用，并希望能获得大家的原谅。