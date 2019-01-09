顶级手套反弹涨15仙‧马股开盘走势上扬 隔夜美国股市表现佳，刺激大马股市的买气，让马股今日（1月8日）早上开盘後反弹，收复昨日丢失的失地。

（图：美联社）

（吉隆坡9日讯）隔夜美国股市表现佳，刺激大马股市的买气，让马股今日（1月8日）早上开盘後反弹，收复昨日丢失的失地。

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马股早上开盘升6.30点至1679.06点，截至早上9点20分，富时综合指数上升至1682.28点，升9.52点。

富时全股项指数升72.55点，报11533.72点；富时创业板指数报4420.97点，升46.79点。

涨升股290隻，下跌股91隻，165隻股平盘；成交量达3亿675萬股，总值1亿2781萬令吉。

另外，市场对中美贸易谈判进展的乐观，美国道指曾升最多333点或1.42%，美国总统特朗普於Twitter发文表示“與中国的谈判进展非常顺利”，美国商务部长罗斯亦指，“我们很有機会达成合理的解决方案”，谈判将於週三继续。

在蓝筹股方面，昨日领跌的顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）今早反弹，上涨15仙，报5令吉13仙。

大马機场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）升5仙，报7令吉99仙。

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大马银行（AMBANK，1015，主板金融服务组）升4仙，挂4令吉46仙。

戴乐集团（DIALOG，7277，主板能源组）升6仙，挂2令吉92仙。

森那美（SIME,4197,主板消费产品服务组）下跌1仙，挂2令吉38仙。

银行股龙头老大马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）报9令吉47仙，没有起落。

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大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）涨升10仙至24令吉76仙。

国油化学下跌30仙，挂8令吉69仙；国能（TENAGA,5347,主板公用事业组）上升30仙，报113令吉94仙。