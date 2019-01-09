什么是MCMC?
什么是MCMC?
马来西亚通讯及多媒体委员会是在1998年马来西亚通讯及多媒体法令下（ASKMM）成立的法定机构，旨在实施和促进国家在通讯及多媒体领域的政策目标。
MCMC负责监管和促进通讯及多媒体行业的发展，包括电信、广播和在线活动，邮政服务和数字认证。
其中，MCMC将确保公众利益获得保障，并且无论涉及的是什么单位，所有被投诉的案件都将被采纳；而MCMC也将致力于保护消费者和公众，以避免沦为某些不负责任单位试图利用互联网来欺骗民众。
此外，MCMC也设立了一个投诉局，以方便公众就通讯及多媒体的服务提出投诉，包括对互联网内容的投诉。
而当MCMC收到投诉人的官方投诉或警方报告时，将评估和审查有关投诉是否抵触1998年通讯及多媒体法令，以及是否属于MCMC的管辖范围内。
如果有关投诉与该法令无关，那么投诉人将收到通知，并将有关投诉转交给相关的执法机构去跟进和处理。
MCMC消费人保护与投诉局：
1. 热线投诉：1-800-188-030（周一至周五上午8时30分至下午5时30分，公共假期除外）
2.网上投诉：http://aduan.skmm.gov.my
3.电邮：[email protected]
4.短讯：SKMM ADUAN [投诉详情]，并传送至15888
5.Whatsapp：016-2206 262
6.Twitter：@MCMCreact (https://twitter.com/McmcReact)
7.传真：+603-8688 1880
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