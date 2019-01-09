猪肉进出口商会质疑图垄断·反对禽总建议禁猪肉进口 马来西亚猪肉产品进出口商公会（MAPPIE）今日反对马来西亚禽畜业联合总会提出禁止猪肉进口的建议，并质疑禽总的做法是否想在来临农历新年期间，垄断猪肉市场。

（吉隆坡8日讯）马来西亚猪肉产品进出口商公会（MAPPIE）今日反对马来西亚禽畜业联合总会提出禁止猪肉进口的建议，并质疑禽总的做法是否想在来临农历新年期间，垄断猪肉市场。

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该公会发表文告表示不认同禽总的做法，即通过传媒，以公开方式来压迫政府，进而达到本身目的。

“本会劝告禽总三思后行，如此大事公告提出非洲猪瘟事件，会影响消费者对猪肉的顾忌，毕竟这非洲猪瘟并没有发生在本国。

“为何要在这期间把在其他国家发生非洲猪瘟事件在本地市场搞大？如此做法是有什么恶意？是否想通过传媒报界的力量来压迫部长，政府当局禁止猪肉进口而有意垄断猪市场呢？”

该公会表示，政府部门如兽医局、大马检疫及检验服务局（MAQIS）专业严格，并已加强预防措施提高监督与检查水平。

该公会希望禽总对新政府、部长们及政府当局的官员们有信心；同时也表示支持及认同副农长沈志勤决定不禁止猪肉进口的决定。

禽总昨日要求政府全面禁止外国进口猪只、冷冻猪肉、乳猪、黑毛猪及一切猪类制成品，包括罐头、腊味及香肠等，以一劳永逸解决非洲猪瘟病毒，保护消费者安全及养猪业生产链。