李霖泰：缺案件综合数据·拟年底恢复自杀登记处 卫生部推广精神健康委员会委员丹斯里李霖泰指出，由于缺乏关于我国自杀案件的综合数据库，卫生部计划在今年底前恢复马来西亚国家自杀登记处（NSRM）。

（吉隆坡8日讯）卫生部推广精神健康委员会委员丹斯里李霖泰指出，由于缺乏关于我国自杀案件的综合数据库，卫生部计划在今年底前恢复马来西亚国家自杀登记处（NSRM）。

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他发文告说，国家自杀登记处成立于2007年，旨在向公众提供我国自杀数据，但在发布两份报告之后，该官方网站在2009年关闭。

他说，各方应欢迎卫生部长所作的声明，因为该登记可用于分析和促进对自杀的进一步研究。既然卫生部长已经表达了他致力于解决我国精神健康问题的承诺，他希望卫生部能够宣布2019年是促进精神健康年，并为此目的利用所有可用资源的一年。

“各有关方面必须举办更多关于精神健康的宣传运动，包括反对对精神疾病患者的侮辱，让雇主和雇员及其他相关利益攸关方参与。此外，必须培训更多的辅导员和心理学家，以帮助那些患有抑郁症和其他精神问题的人。”

此外，他认为政府还应废除刑事法典第309条文，因为那些因精神疾病而自杀未遂的人必须接受精神病治疗和康复治疗，把抑郁症患者或精神病患者定为刑事犯罪是不人道、不可想像的和不可接受的。