带2“徒弟”突击检举商店‧退休官员扮官员骗财 结果上得山多终遇虎，这3名假官员日前再次在实兆远一家杂货店冒充官员干案后，遭接获投报的警员逮捕。

莫哈末哈尼夫（中）展示警方起获的贸消部外套；左为鍾武钦副警监；右为阿芝安。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远8日讯）一名贸消部华裔退休官员“退而不休”，竟然带领两名“徒弟”冒充贸消部官员，借展开突击检举为名，实为骗取钱财的不法勾当。

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结果上得山多终遇虎，这3名假官员日前再次在实兆远一家杂货店冒充官员干案后，遭接获投报的警员逮捕。

曼绒警区主任莫哈末哈尼夫助理总监今午召开新闻发布会说，这3名冒充贸消部官员行骗的男子，分别是两名巫裔及一名华裔，其中有两人是前政府官员，但只有该名年龄最大，即现年58岁的华裔男子是退休的贸消部官员。

“充公”杂货店货物

他说，这名华裔退休官员在退休后，竟然利用过去的工作经验“找吃”，冒充官员到杂货店或其它商店展开“突击”行动，目的就是行骗谋利包括充公货物等。

他说，这3名男子年龄介于38至58岁，他们是于1月4日在斯里曼绒一商场前遭警方截查及扣留查办。

“当时这3名男子共乘一辆轿车，其中一人还穿着印有贸易部字眼的外套，深入搜索后，在车内还发现一幅手铐、警员的腰带、贸消部的外套及数十包，相信是干案时，从杂货店‘充公’的走私香烟等。”

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他说，这3名男子经过盘问后，承认刚在实兆远一家杂货店，冒充贸消部官员展开了检举行动，也承认从去年10月开始，已在曼绒县内干下另外3宗冒充贸消部官员展开检举行动的案件。

莫哈末哈尼夫说，这3名男子都是来自怡保地区，到目前的调查结果，警方还没有查到任何他们曾在其它县市干下同类案件的证据。

3人延扣至11日

他指出，这3名男子首次的延扣是从1月5日至1月8日（4天），接着警方成功再获得法庭批准3天的延扣（1月9至11日），以协助调查此案。

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警方是援引刑事法典第384（勒索）及第170条文（冒充官员）调查此案，在384条文下，一旦罪成者可被判监禁最高10年、或罚款、或鞭笞、或其中两项刑罚，而在第170条文下，被判罪成者则可被判入狱不超过两年、罚款或两者兼施。

一同出席新闻发布会的警官包括副警区任鍾武钦副警监及刑事调查主任阿芝安助理警监。