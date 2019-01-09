买气低迷生意跌30%．商家盼农历年市场注活力 改朝换代后，市场上的买气和马币仍处于低迷状态，各行各业大叹经济不景，这两三个月来生意量节节下跌至少30%，古城商家莫不期望即将来临的农历新年，能够为市场注入一股活力。

市场上人群仍在，但买气却强不起，这三个月来各行各业下跌了20-30%。（图：星洲日报）

（马六甲8日讯）改朝换代后，市场上的买气和马币仍处于低迷状态，各行各业大叹经济不景，这两三个月来生意量节节下跌至少30%，古城商家莫不期望即将来临的农历新年，能够为市场注入一股活力。

广告

究竟是马币下跌，市道不景或是被SST所影响，这几个月来各行各业，包括了饮食业、零售业、家电业、服务业还是蔬菜鸡肉猪肉小贩们的生意都下跌，让商家们大感意外。

卓日升：生意下跌却不知原因

三宝井小贩中心内鸡饭小贩卓日升表示，这几个月来生意下跌至少一半以上，不只是他受影响，其他同行也面对生意下跌的情况，但却不知道为什么生意会一直下跌，让他们感觉很烦恼。

他希望马币可以尽快上扬，这样就能让消费者有信心消费，让买气好转。

王生机：熟食生意不受影响

而经营生机酿豆腐多年的王生机则表示，虽然行情不好，但他的熟食档口似乎不受影响，每日生意额依旧保持，价格也没有起落。

广告

他说，街道上的是有人群但是买气却很差，消费者都小心用钱。

鸡猪蔬菜类生意也下跌

市民生活中不可或缺的鸡肉、猪肉和蔬菜也同样面对生意下跌的打击。猪肉供应商黄小姐表示，猪肉生意下跌一半。

鸡肉小贩蔡先生则表示，上半年的鸡肉还很好卖，一天可以卖出整百只鸡。可是到了下半年（6月开始），鸡肉突然变得很难卖，一天卖不到50只鸡，顾客买鸡的分量也减少了，过去一个星期可以买两三只，现在一个星期只买一只慢慢煮。

广告

他认为，钱难赚，顾客在用钱时都会特别考虑才决定要不要买。

没有受SST影响的蔬菜类，竟然也受市道不景影响生意接连下跌，菜贩林女士表示，一般上蔬菜生意量会受天气影响，上上下下是在所难免的事。

“但是这几个月来，天气都还算晴朗，但是生意却不断地跌，我们也感到奇怪。”

家电业9月后一片寂静

渡过丰收的免税月，踏入9月后家电业立即感受到市场一片寂静。德贸易有限公司负责人林炳源表示，大部份的消费者早已赶在9月SST销售税推行之前购买了需要的家电，现在的生意比往常还要静。

他说，随着SST正式开跑后，不少家电价格明显上扬，消费者将会首当其冲感受到价格的变化。

陈小姐：罐头产品生意还算稳定售卖罐头产品的林福忠企业负责人陈小姐表示，自从取消GST，SST销售税开跑后，罐头食品价格有起有落，生意还算稳定，不至于跌至30%。

她说，罐头属于食品类虽然部份有销售税，但属于民生需求，因此生意还算稳定。

相反的非民生类的油漆产品，则因为原料涨价及SST销售税的施行后，价格立刻高涨10%以上，生意自然下滑。

渡过了丰收的免税8月，踏入9月家电开始感觉冷嗦嗦。（图：星洲日报）