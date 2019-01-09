贸易战波及‧三星电子末季盈利2年首降 苹果在2019年开春之初发布近12年来首次营收预警后，又有一家科技巨擘因中国经济加速赶底而“吃瘪”。韩国科技一哥——三星电子公布去年第四季业绩初报显示，其季度营业盈利下降，为两年来首见，因中国经济放缓，降低对其晶片和手机的需求。

（图：法新社）

（首尔8日讯）苹果在2019年开春之初发布近12年来首次营收预警后，又有一家科技巨擘因中国经济加速赶底而“吃瘪”。韩国科技一哥——三星电子公布去年第四季业绩初报显示，其季度营业盈利下降，为两年来首见，因中国经济放缓，降低对其晶片和手机的需求。

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中国需求放缓

三星电子是全球最大的智能手机和半导体生产商。

苹果公司发布去年第四季业绩报告时，也指中国销售疲软。

根据公布的初步结果，三星电子2018年第四季营业盈利较前一年同期下滑28.7%，来到10.8兆韩元，不如分析师预估的平均13.8兆韩元。

三星电子两个最大出口目的地美国和中国关系恶化，冲击从个人电脑到行动装置等设备的记忆体晶片需求，让力拼重振智能手机事业的三星电子压力倍增。

作为竞争对手以及零组件主要客户的苹果表现疲软，也为三星电子带来挑战。苹果上周大砍营收预测，为将近20年来首见，震惊全球市场。

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HI投资证券公司分析师宋明燮说：“令人震惊。不只是苹果，就连智能手机、伺服器和PC制造商都不埋单。在美中贸易战阴霾笼罩下，这些客户不会接受目前的价格，三星电子因此面临下砍晶片价格的压力。”

三星电子去年第四季销售额降至59兆韩元，低于彭博汇整的预估平均63.6兆韩元。三星电子没有公布净利数据，将在1月晚些时候发布最终详细财报。

三星在初估业绩中说：“我们预计2019年第一季获利仍将乏力，因记忆体业务形势艰难。”

三星电子表示，一些数据中心客户调整库存，导致需求弱于预期，从而推低了晶片价格并影响到获利。三星没有指明这些客户的名字。

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包括中国华为的手机在内，许多厂商的智能手机都采用三星的记忆体和处理器晶片，这些晶片业务占三星获利的四分之三以上，占营收的约38%。