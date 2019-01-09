亚马逊挤下微软‧跃全球市值一哥 亚马逊公司7日收涨3.4%，市值达7968亿美元（约3.27兆令吉），成为全球最有价值上市公司，并将市值7890亿美元（约3.24兆令吉）的微软挤下冠军宝座。

（纽约8日讯）亚马逊公司7日收涨3.4%，市值达7968亿美元（约3.27兆令吉），成为全球最有价值上市公司，并将市值7890亿美元（约3.24兆令吉）的微软挤下冠军宝座。

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市值3.27兆

美国电商巨擘亚马逊将事业触角伸向网络书店以外的其他各种零售领域，带来大幅成长，营收从2013年的745亿美元激增至2017年的1779亿美元，预估2018年会达到2323亿美元。

尽管亚马逊荣登市值一哥，但仍远低于2018年9月破1兆美元的市值，2018年10月美股崩跌，连带影响亚马逊股价。

不过亚马逊在这波回档中的跌幅，没有其他科技大厂来得剧烈。

苹果第四

长久以来稳坐全球市值一哥的苹果公司，在2018年11月下旬首度将冠军拱手让人，目前以7020亿美元排名第四；第三名为谷歌（Google）母公司Alphabet，市值为7452亿美元。

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亚马逊股价曾在去年9月冲上1兆美元，成为继苹果之后，全球第二家市值突破1兆美元的上市公司，也曾在12月初短暂登上市值排名王座。