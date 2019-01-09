陈劲源：尚有车主未用完．停车固本延至31日 历史城市政厅市议员陈劲源表示，市政厅延长2017至2018年的停车固本使用期限至2019年1月31日。

2017至2018年的停车固本若在今年1月使用，无需刮年份部份。

（马六甲8日讯）历史城市政厅市议员陈劲源表示，市政厅延长2017至2018年的停车固本使用期限至2019年1月31日。

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他是今早前往海山街召开新闻发布会后受询时表示，部份车主尚有一些2017至2018年的停车固本未用完，如今使用期限获得延长至1月31日，但是民众不能以2017至2018年的固本换成2019至2020年的固本。

他指出，民众可刮固本的月份、日期及时间选项，唯须保留年份不要刮就行。

王先生：没有卖不完固本问题

哥打拉沙马那商家王先生说，该店有售卖停车固本，而通常要补货时，直接致电给代理，代理大多数在当天就会送货来，店家们无需囤货，所以没有卖不完的固本问题。

另一方面，本报记者在会后向民众询问意见，一名服装店员工林先生指出，政府延期固本使用的做法很好，让他非常赞赏。

他也说，如今是科技时代，使用“智能停车系统”（Smart Parking）应用程式者将越来越多，但是该应用程序有时会出现“当机”情况，加载一段时间也没反应。

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他说，当出现这种情况，要将整个应用程序重新开启。然而，更大的问题是，曾经有一次，所有苹果手机突然不能登入该应用程序，造成不必要的麻烦。

“虽然苹果手机不能登入的问题已经解决，但是当下确实带来了麻烦，若赶时间又找不到纸本固本，就不知如何是好。”

应用程序充值不应额外付费

他也说，他建议该应用程序充值时，不应该有额外的费用，因为纸本固本也没有额外费用，为何应用程序充值要付额外费用。

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“停车收费时间从早上9时至下午5时，一共8小时，正常来说放8小时要4令吉80仙，若直接购买一天5令吉须多付20仙，然而充值还要额外收费1令吉。”

他指出，另一方面，该应用程序仅有半小时、一小时及一天的停泊费用选项，他希望能增加月费选项，方便民众。

民众希望充值“智能停车系统”时，可以无需被征收额外收费。（图：星洲日报）