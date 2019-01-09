礼来329亿并癌症药厂Loxo 礼来药厂（Eli Lilly）已同意以约80亿美元（约329亿令吉）现金，收购癌症新药业者Loxo肿瘤学公司，强攻癌症基因市场，为该公司在抗癌药品市场最大布局。

（纽约8日讯）礼来药厂（Eli Lilly）已同意以约80亿美元（约329亿令吉）现金，收购癌症新药业者Loxo肿瘤学公司，强攻癌症基因市场，为该公司在抗癌药品市场最大布局。

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这也是制药业今年来第二桩大型并购案，突显医疗保健市场的并购潮依然方兴未艾。

礼来7日宣布，将以每股235美元收购Loxo，约比Loxo的4日收盘溢价68%，这也反映Loxo在肿瘤学领域享有的高估值。

礼来预定第一季结束前完成并购案。

这项利多激励Loxo股价7日盘中暴涨64%，礼来则跌3.2%。

美国制药业今年第二大并购案

这项收购案是礼来新任首席执行员戴文睿首笔重大收购案，也是美国制药业今年来第二大手笔的并购案。

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必治妥施贵宝上周豪掷740亿美元收购生技公司Celgene，当时分析师便认为将在医疗保健业掀起新一波整并潮。

礼来希望能拓展癌症疗法的产品组合，而Loxo正在研究所谓精准抗癌药，此种疗法以特定医学标记治疗部份肿瘤。去年美国食品药物管理局（FDA）批准Loxo首款商用药。

Loxo2014年9月挂牌上市以来股价飙涨975%，原因是旗下两种实验性癌症药物对少数病患的疗效显著。

并购Loxo代表礼来实现布局癌症领域的承诺，触角延伸到糖尿病以外的市场，癌症已成为礼来研发药品的重点市场。去年5月礼来宣布将以16亿美元收购ARMO BioSciences，投资热门癌症免疫疗法。