钟君胜．那里有池水，那里就有蛙 政治青蛙乱乱跃，竞相的跳，近来成了我国政坛的怪现象，其实，只要了解蛙类的特性，那里有水就往那里跳，你就不再感觉惊奇了。

政治青蛙乱乱跃，竞相的跳，近来成了我国政坛的怪现象，其实，只要了解蛙类的特性，那里有水就往那里跳，你就不再感觉惊奇了。

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青蛙是蛙，牛蛙也是蛙，只是牛蛙有市价，能做桌上佳肴，青蛙就输在这点，所以，跳出栏的政治蛙，若是青蛙，肯定不值钱，换作是牛蛙，很多人都要抢。

虽说蛙是两栖动物，但好比政治蛙一样，没有水就活不了，青蛙因身价低，只要溪流或池中水，它就能活命，容易满足，条件开不高。

换作是牛蛙，因身价大不同，所以爱吊价，有池水还不足，还讲求水质和清洁，要是净水，不能污染，否则会中病，无法活命。

小时候，因住家建在菜园，与水塘和溪道为邻，经常雨后，总少不了传来蛙蛙声，那是在池塘青蛙的叫声，反正习以为常，听惯了，根本不当一回事。

常听长辈说，青蛙越叫得大声，生命就会越快终结，因为叫声会惊动蛇，从后突袭，把青蛙化作肚中餐。这是坊间流言，虽至今不曾明证，但信它七分也无妨。

从深一层思考，长辈这句话涵义深奥，不无道理，主要勾划出一个事实，做人要保持谦恭、低调，则人生之路可以走的更远。若是过于趾高气扬，高调傲气，唯恐别人不知本身斤两，就好比大声叫的青蛙，随时会身陷深坑里。

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政治青蛙识水而栖，美其名是“识时务者为俊杰”，实际上，是丧失原则，丢了羞耻心，青蛙是跳跃动物，难道政治人物也要学习青蛙跳，那是僵尸的姿态，大吉利是。

朋友饲养牛蛙，不养青蛙，成千上万只的牛蛙，就好比一张张的钞票，所以对每一只牛蛙，都给予细心照料，要用井水，河水不行，担心河水受污染，水质不适合，用池塘水也不放心，恐怕有细菌和微生物，危害牛蛙的生命，除此，还得定时喂食料，害怕牛蛙饿坏，不利成长。

所以，政治人物与其要学没有市价的青蛙跳，倒不如学学牛蛙，让自己活得更有价值些！