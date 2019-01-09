公会：复新轮胎非车祸肇因·部长言论对业者不公 工程部长日前一句批评“我国每年发生约1万宗复新轮胎造成的车祸”，引发业界哗然！马来西亚轮胎翻新厂商公会澄清，商用车公路意外的导因并非完全由复新轮胎引起，相关言论对合法复新轮胎业者有欠公平。

陈汉明（前排中）等人召开新闻发布会，澄清工程部长日前发表有关复新轮胎的言论。前排左起为诺拉、莫哈末阿兹哈。右起是吴素星、邱国庭。后排左起：曾文烈、郑明发及洪世天。（图：星洲日报）

（柔佛．新山8日讯）工程部长日前一句批评“我国每年发生约1万宗复新轮胎造成的车祸”，引发业界哗然！马来西亚轮胎翻新厂商公会澄清，商用车公路意外的导因并非完全由复新轮胎引起，相关言论对合法复新轮胎业者有欠公平。

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马来西亚轮胎翻新厂商公会会长陈汉明，连同该会执行顾问洪世天、副会长邱国庭、莫哈末阿兹哈、秘书诺拉、助理秘书曾文烈，马来西亚轮胎商总会秘书长吴素星、柔佛州轮胎商公会会长郑明发召开新闻发布会，针对工程部长巴鲁比安本月4日发表的言论做出澄清。

陈汉明：复新轮胎验证程序严谨

陈汉明指出，该会旗下逾40名会员生产的复新轮胎均按照大马规格及研究机构（SIRIM）认证的MS224标准，也经过大马橡胶局（LGM）的验证，认证程序严谨，在使用方面十分安全。

应关注劣质复新轮胎

“全球都在使用复新轮胎，许多知名品牌的轮胎厂商也将轮胎托付给复新轮胎厂复新，若复新轮胎不具安全性，相关厂商也不会这么做。”

他指出，包括罗里、卡车在内的商用车公路意外实际由许多原因造成，包括超载、轮胎气压不稳定、路面凹凸不平、司机的驾驶态度等，而另一个应当关注的情况是市面上充斥着劣质违规的复新轮胎，相关的执法单位受促采取行动。

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他谈到，合法复新轮胎攸关交通部，销售方面则与贸消部有关，因此不解从未参与该会协商会议的工程部为何突然针对复新轮胎发言，而相关数据的来源，该会也对此感到费解。

邱国庭：助减运输业成本

复新轮胎环保再循环

邱国庭强调，复新轮胎不仅仅是为了制造便宜的轮胎，更是对资源的保护与利用，促进经济增长、环保，同时为运输业大大减低营运成本，也为国家解决了很多废物再循环的问题。

他指出，部长日前的言论引起轮胎界及运输界很大的震撼与不公，部长应深入了解有关问题的症结，莫一味下定论是复新轮胎。

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促多关注道路安全性能

他进一步说，破裂与爆胎的情况，有一部份攸关低品质、结构不结实的入口轮胎以及一些老化的轮胎，加上道路，尤其是联邦大道严重损坏与失修、危机重重，巴生一带更是严重，再好的轮胎也会撞至爆裂。

他认为，工程部应多关注道路的安全性能，同时深入了解及做好功课，早前的言论已构成市场动摇，希望部长在发言前先请示内行人，莫采纳不切实的资料来源，抑或道听途说。

阿兹哈：业者每年须更新准证

莫哈末阿兹哈在会上出示报告，强调国内合法复新轮胎与新轮胎一样，需经过严谨的验证，使用方面十分安全。

他指出，许多人不了解合法的复新轮胎需经过严谨的验证程序，业者每年都必须向大马规格及研究机构更新准证。

吴素星：应向警方交通部索数据

另一方面，吴素星强调，马来西亚轮胎翻新厂商公会是马来西亚轮胎商总会13个属会之一，总会在事件上力挺前者，因为本地合法复新轮胎的品质已达国际水准，构成意外的几率很低。

他认为，工程部长不够专业，相关部门若要数据，理应向警方及交通部了解，因为这两个部门真正掌握意外导因。

他也说，总会希望能与新交通部长召开对话会，也希望能成为政府的谘询单位，以免不专业的言论对行业构成不公平的对待。