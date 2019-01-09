郑国球：放眼增客人次．“将强化旅游特色元素” 2019第29届己亥年甲州新春年景布置嘉年华会工委会主席拿督郑国球指出，甲州政府已将今年定为甲州旅游年，继而放眼增加游客人次，因此探索及强化甲州旅游方面的特色元素，包括持续推动新春年景布置嘉年华会，视为吸引游客前来观光的其中实际作为。

郑国球（坐者左六）主持2019第29届己亥年甲州新春年景布置嘉年华会工委会会议，并宣布今年主题为“佳节文化扬古城，年景奔放迎贵客”。（图：星洲日报）

（马六甲8日讯）2019第29届己亥年甲州新春年景布置嘉年华会工委会主席拿督郑国球指出，甲州政府已将今年定为甲州旅游年，继而放眼增加游客人次，因此探索及强化甲州旅游方面的特色元素，包括持续推动新春年景布置嘉年华会，视为吸引游客前来观光的其中实际作为。

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他说，甲州旅游业的发展需要一项涵盖与结合各领域特别是文化资源的综合配套，而甲州常年新春年景布置嘉年华会在各参与单位的配合筹办年景装潢工作及中华文化活动，有望将使甲州逢年过节处处洋溢着春节气息，进而间接成为本地文化旅游的重要卖点之一。

鼓励华团商民携手响应

他也鼓励各华团组织甚至商家市民，朝着透过新春年景布置嘉年华会从而吸引游客趁逢新年前来甲州体验节庆氛围的目标方向，共同携手营造古城年味，积极响应甲州旅游年。

郑国球主持2019第29届己亥年甲州新春年景布置嘉年华会工委会会议时，如是表示。

会上，他也宣布今届新春年景布置嘉年华会的主题为“佳节文化扬古城，年景奔放迎贵客”，以示配合推动甲州旅游年。今年新春年景布置将涵盖学校、街道、花园、神庙及华人新村，而各联办单位的代表较后也汇报相关筹办年景装潢工作，以及中华文化活动的进展。

颜天禄：年景已成甲春节活动品牌

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另外，该工委会原任主席拿督威拉颜天禄则表示，新春年景布置嘉年华会已成甲州春节品牌活动，也是保存及推广本地中华文化魅力的支点之一，因此希望今年在郑国球的领导下可办得有声有色。

他说，尽管当今市道不景气，然而他将继续给予协助进而推动举办这项活动，包括一系列的重点节目如除夕倒数庆典以及武术龙狮大闹元宵盛会等，确保今年的新春气息不逊往年。

在场者包括马六甲历史城市议员罗明亮、郑国球特别官员许家勋、助理侯俊霖、马六甲鸡场街宗乡团联谊工委会代表拿督威拉陈江荣、赖瑞琳、赖乃能、王崇标、马六甲老街商会代表蔡永泉、曾庆辉、马六甲武术龙狮总会代表陈坚国、蔡进发、黎辉强、郑美丽、三宝井年景布置盛会筹委会代表拿督林秀婉、曾玉蓉、陆志锟、杨洪涛、马来西亚侨生公会拿督颜泳和、马来西亚宗乡青联合总会马六甲分会代表柯伟强、马六甲华裔学术与康乐促进会代表文亚苏、马六甲象棋公会代表杨宗瀚、郑和花园居民协会代表陈文兴、武吉士灵烈花园代表孙族捷、南洋画院代表黄文庆、勇全殿代表苏汶财、方有财、新街坊爪哇路代表陈金浩、李兴季、金马广告代表李传财、志愿警卫团代表陆宇凉及陆宇威等。