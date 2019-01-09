9巨擘联设新交易所‧挑战纽交所纳斯达克 美国9家金融巨擘宣布，打算推出新的证券交易所。此举将对纽约证券交易所（NYSE）和纳斯达克（NASDAQ）形成挑战。

（纽约8日讯）美国9家金融巨擘宣布，打算推出新的证券交易所。此举将对纽约证券交易所（NYSE）和纳斯达克（NASDAQ）形成挑战。

广告

华尔街经纪商和交易员多年来对美国股票交易所收取的费用感到不满。

这项计划在着重于降低交易成本的需求，新交易所将称为“会员交易所”（Members Exchange，MEMX），预计在今年初向美国证券管理委员会（SEC）提出申请。

9家企业在新闻稿中说：宗旨是“加强竞争力，提升营运透明度，进一步降低固定成本，并简化美国股票交易执行过程。”

这9家创始成员包括大摩、富达投资、美银美林、嘉信理财、亿创理财、TD美国交易控股、Citadel证券、瑞银及Virtu金融公司。

MEMX从这个创始集团募集到7000万美元。

纽约证交所母公司洲际交易所集团（ICE）、纳斯达克及芝加哥选择权交易所全球市场公司股价应声下挫。

广告

MEMX将由为其提供资金的九家银行、经纪商和高频交易公司控制。这种安排可以追溯到交易所由其会员（通常是股票经纪商）所拥有的时代。