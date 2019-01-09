古务乡村社区管理理事会．接管海山街跳蚤市场 自即日起，古务乡村社区管理理事会将接管海山街跳蚤市场。

沈荣森（左）指出，古务乡村社区管理理事会接管海山街跳蚤市场；右为陈劲源。（图：星洲日报）

（马六甲8日讯）自即日起，古务乡村社区管理理事会将接管海山街跳蚤市场。

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该理事会主席沈荣森今早召开新闻发布会时表示，该理事会是从去年12月10日时申请海山街跳蚤市场的管理权，并于去年12月26日时获得历史城市政厅的批准。

他说，该跳蚤市场共有91个摊位，现已有36个单位租出去，运作时间是星期日早上（约7时30分）至中午12时，从2005年至今已有14年。

他指出，该理事会将在近期和鸡场街文化坊工委会见面，并进行交接仪式，他感谢该工委会一直以来的管理。

他也说，有的摊主执照到期时间是1月15日，有的是4月15日，该理事会接管后，将一次过帮助各摊主延长执照至6月30日。

盼跳蚤市场更有声色

他表示，该跳蚤市场执照费每个月4令吉，而每星期摆摊也必须缴付6令吉管理费。

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另一方面，沈荣森表示，他希望能够将该跳蚤市场搞得更加有声有色，主要从推广及宣传等方面，将更多人潮带进去，帮助摊主增加收入。

他说，该理事会也将会和摊主召开讲解会，任何问题，可向该理事会询问（017-9031656）。

出席者包括历史城市政厅市议员陈劲源。