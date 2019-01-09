邱培栋吁媒体监督执政党．政府做不好敢敢传达 甲市区国会议员邱培栋呼吁所有媒体，若政府做得不够好或者做得不对，须勇于传达给政府知道，包括读者、人民的心声，以及媒体的看法。

行动党甲市区国会媒体之夜主宾桌进行捞生仪式，左起为谢守钦、王绍其、黄和平、陈文祥、林尔成、邱培栋、林钦为、刘志良、钟君胜、魏美琪及郭子毅。（图：星洲日报）

（马六甲8日讯）甲市区国会议员邱培栋呼吁所有媒体，若政府做得不够好或者做得不对，须勇于传达给政府知道，包括读者、人民的心声，以及媒体的看法。

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他说，希望媒体能够善意批评政府做得不好的地方，监督执政党，政府才能够做的最好，4年后大选，才有机会继续执政。

反对党没扮演好角色

“我们看到反对党还是很弱，没有扮演好反对党的角色，这方面希望媒体监督执政党，因为媒体是在最前线接触群众和选民的人，知道他们的看法及感受。”

他表示，身为议员，可能无法从选民口中得知他们的真实感受，希望媒体收集意见，才能纠正政府不对的地方，尤其记者非常了解整个社会的动态。

为萧富元默哀他是昨晚出席行动党甲市区国选区会举办的媒体之夜致辞时，这样表示。大会除了进行捞生仪式、抽奖活动等，现场也默哀一分钟悼念已故《南洋商报》摄影记者萧富元。

邱培栋也说，过去10年来他当上爱极乐州议员时，承蒙媒体给予很大的支持和版位报道新闻，有今天成绩，很大成份是媒体的协助。

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“今天在马来西亚，特别是希盟能够在马六甲执政，我觉得要归功于中文媒体过去在野及在朝两方面的新闻报道。”

钟君胜：媒体与火箭密切联系

马六甲记者公会主席钟君胜表示，马六甲中文媒体与甲州行动党向来保持着密切联系，特别是近年来甲州行动党各级领袖和市议员与华文报记者的互动和配合，都建立在良好方位上，朝向积极的方向跃进。

“媒体的力量在许多国家都会受到重视及监视，还有不少国家对新闻自由诸多约束与箝制，充份反映了随着时代的演进及国家的进步，媒体的运作及新闻自由，将会面对更加艰巨的挑战。”

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他说，该公会对通讯及多媒体部长哥宾星在上任后不久，便宣布成立媒体理事会，以审核现有法令，打造及完善媒体成为第四权监督政府的做法，表示欢迎。

首次与国州议员聚餐

他也说，昨晚举行的媒体之夜深具意义，第一这是全国大选以来，马六甲中文媒体工作者与国州议员的第一次聚餐会，第二个理由是以往的新春媒体之夜，甲州行动党领袖都是以反对党的角色与媒体聚餐交流，今天则换了个方位，以执政政府议员和执政党领袖的身份招待媒体。

他表示，该公会也感谢邱培栋和行政议员刘志良，在成为执政议员后没有忽略中文媒体，慷慨拨款捐助马六甲记者公会活动基金。

“马六甲记者公会的活动经费，主要源自社会热心人士、社团、政治团体、国州议员及政府的支持和资助，以应付本会常年活动开销，包括主办文化、福利及康乐联谊活动，如新春团拜、中秋节、旅游考察、新闻讲座、照顾会员福利等等。”

感谢为萧富元展开筹款

他说，他也对该公会展开“萧富元医药基金”筹款运动时，获得各界热心人士、团体及政党，包括在座议员的支持和协助，致以万二分的谢意。

“虽然本会理事萧富元已离开了我们，令人深感惋惜，相信他也感受到大家的温情和关爱，愿他安息。”

出席者包括哥打拉沙马那州议员刘志良、爱极乐州议员郭子毅、望万州议员拿督黄和平、格西当州议员谢守钦、历史城市政厅市议员陈劲源、张文杰、甲州首席部长华人事务秘书陈文祥。

嘉宾们合唱一曲《朋友》，左起为郭子毅、邱培栋、刘志良、钟君胜、谢守钦及黄和平。（图：星洲日报）

出席行动党甲市区国会媒体之夜全体人员合照。（图：星洲日报）