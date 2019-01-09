烟蒂“灼”9岁继女‧继父虐童坐牢8个月 29岁被告是一名无业汉，目前11岁的受害女童是他的继女，案发时仅9岁，当时跟被告、母亲和亲兄弟同住。为保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可泄露妻子身份的资料，包括被告的名字。

（新加坡8日讯）狠父为叫醒熟睡的9岁继女，竟用烟蒂“灼”醒她，还在她扫地时飞腿踢伤她的眼睛，昨午被判坐牢8个月。

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29岁被告是一名无业汉，目前11岁的受害女童是他的继女，案发时仅9岁，当时跟被告、母亲和亲兄弟同住。为保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可泄露妻子身份的资料，包括被告的名字。

被告面对两项虐童控状，控方以其中一项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

案情显示，女童前年11月4日跟被告和兄弟在家看电视，被告当时坐在沙发上抽烟，她坐在他右边。

女童当时睡着，被告为了叫醒她，竟用点着的香烟，灼伤她的右手腕。庭上揭露，这并非他首次灼伤她。

无故踢女童眼睛

两天后，女童在家扫地，被告不知何故趁她弯腰时，突然飞腿踢她的左眼，然后若无其事地离开。

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女童因眼部疼痛，当天没上学，隔天到学校时被教师发现她眼睛有瘀伤，才向儿童保护服务处举报。

被告昨午认罪，控方表示，他虽然没有案底，但他的行为残忍，而且不仅一次虐待继女，法官最后判他坐牢8个月。