LG推全球首款能卷起收纳电视 LG前日（7日）于拉斯维加斯国际消费电子展（CES）上，推出能与客厅融为一体、全球首款能卷起收纳的Signatures OLED TVR电视。

（图：法新社）

LG前日（7日）于拉斯维加斯国际消费电子展（CES）上，推出能与客厅融为一体、全球首款能卷起收纳的Signatures OLED TVR电视。

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L G周一发声明称，随着时代演进、电视画面解析度拉高，为因应消费者对环境场地沉浸体验的要求，电视机尺寸也愈来愈大。不过，这么做的代价就是，在无人使用时，电视机就成了占据房间的庞然大物。先进的投影电视，则无法达到人们对解析度的需求。

因此继去年推出壁纸型电视后，LG最新发表的电视OLED TVR，本身具备底座，不必依靠墙壁支撑，可直接卷起收纳至电视配备的底座。该电视提供3种选项，分别是完整露出65吋荧幕、只留下部份荧幕及把所有荧幕卷进底座的。

不想看电视时，可以将之收合起来，变成只露出一部份电视机体的状况，融入既有的家庭布置，用户可选择时间、相框、心情、音乐及首页仪表板等特殊功能，像LED时钟，能显示日常生活资讯。

此外，其底座的音响设备仍可以作用，能点选想播放的音乐。