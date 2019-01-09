汝来AEON17日开张．有望激活汝来经济发展 沉寂多年，商业活动江河日下的汝来新城即将迎来森州最大购物商城-永旺（AEON）商场，这也获得汝来市民的期盼，希望能够激活汝来的经济发展，更成为吉隆坡南下的第一重镇。

汝来永旺商场料能再度让汝来社区飞跃起来，商业活动推向另一番高峰。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉8日讯）沉寂多年，商业活动江河日下的汝来新城即将迎来森州最大购物商城-永旺（AEON）商场，这也获得汝来市民的期盼，希望能够激活汝来的经济发展，更成为吉隆坡南下的第一重镇。

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根据管理层指出，这座位于汝来新城的永旺商场，共占地120万平方尺，共有5层楼，其中两层为泊车场，另外3层则是商业单位，耗资5亿令吉，目前已经确定于1月17日（周四）开幕。

对此永旺商城在汝来开业，政商界都认为，在过去两三年来，汝来的商业活动开始起飞，包括一些连锁品牌的商店，如咖啡馆也进驻汝来新城，如今再加上永旺商城的开业，相信将对汝来带来更大的发展。

将创1500个就业机会

汝来州议员阿鲁古玛指出，永旺商城将令汝来社区带来新面貌，有望激活汝来社区之外，也会增加1500个就业机会。

他认为，永旺商城是属于多元化的商业经济，正好填补了汝来经济发展的空缺，预料将为汝来带来新一波的发展。

料将不再是“空城”

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据悉，汝来原本是淳朴乡镇，而在数十年前，因为吉隆坡国际机场入驻汝来毗邻，因此汝来新城也因此而设立，无奈在经济环境及其他因素使然，汝来新城的发展一直无法起飞。

虽然如此，虽然州政府在过去十年也极力打造汝来成为“教育城”及“批发城”，惟综合商业活动、娱乐活动一直发展缓慢，也导致汝来的发展并没有如同预期般蓬勃。

不过，随着永旺商城的入驻，预料将会对汝来新镇及周边地区带来正面的经济发展，尤其是在周末时，汝来预料将不会再成为“空城”，除了当地人会逗留在汝来消费，毗邻的地区，如文丁及士毛月等地区的市民相信也会前来消费。

不少商家也对于汝来未来的发展前景表示乐观，原因包括，汝来新镇在二十多年前已经拥有很好的城市规划，基设也非常齐全，再加上住宅区林立，人口激增的情况下，相信汝来的发展会非常迅速。

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另一方面，汝来也有超过10所国际大学设立、批发商城及工业区等。

谢开祥：周边丢空商店现生机

汝来3商家联谊会会长谢开祥指出，汝来永旺商场是全马数一数二大的，估计日后将成为汝来市民的主要消费去处，同时还能吸引巴音、文丁、拉务，甚至跨州的雪邦及沙叻等市民前来消费。

他披露，里头逾百间商店无形中增加就业社区机会，商家为了员工福利也在附近商店或住宅区寻找落脚之处。

“有的商家租下一栋四层楼的商店，底层用作储藏室或行政办公室用途，楼上则打造成员工宿舍。”

他认为，商家也为了减少开支，能步行抵达的住宿地点将成为首选，因此之前丢空许久的商店，尤其是楼上荒废的空间再次活跃起来，甚至有者开始有人入住。

娱乐设施引年轻消费群他坦言，除了业屋发展，就连附近的小型商店、廉价餐馆、嘛嘛档及夜市集等，因员工增加而随之带旺，毕竟员工难以长期应付高消费的商场生活。

他说，永旺商场里的品牌商店和娱乐设施如电影院及K歌场所等，皆能捉住游子消费群，成为年轻人的最爱。

陈泰宇：带动人流刺激市场

商家陈泰宇指出，永旺商场开张后相信能重新刺激汝来市场，带动人口流动量，提高周边商家的营业额。

他举例，若该商场有300名员工，换言之汝来又多了300人居住，这对一个城市商业发展大有帮助。

“不过，大部份的工作人士都是来自外地，因此在周末或节庆仍回乡团圆，因此汝来还是无法摆脱游子城的称号。”

文丁新村村长杨谭顺：多一个消遣地方

永旺商场开张后，令文丁多一个消遣地方，除了去芙蓉，还能北上汝来了。

虽然文丁社区有基本的商店能满足市民的基本需求，但要购买奢侈品或一些品牌时，一般上市民都会到芙蓉消费；而如今多了一个选择。

不过，仍有许多文丁人不知道永旺商场地开张，料较后会掀起一波浪潮，文丁人开始涌入汝来社区。

巴音新村村长林细强：巴音人的福音

这几乎是巴音人的福音，因为前往汝来的距离尚近，同时也无需面对塞车的芙蓉新城，非常方便。

据我所知，村民常到芙蓉购物，毕竟选择多；而如今有了如此大型的商场，相信巴音人较后应往汝来方向去了。

当地年轻人也无需到吉隆坡，就能享受与大都会般的消费场所。

汝来永旺商场将在1月17日开张，目前工程已经进入最后的检查工作。（图：星洲日报）

商场附近的商店租金和价格料会高涨。（图：星洲日报）

附近的小型商店、餐馆、嘛嘛档、夜市集等，因员工增加而随之带旺。（图：星洲日报）