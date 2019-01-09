万能有史以来最高纪录‧3300万积宝奖金待赢取 若周三的积宝1没被赢取，而你买中积宝2，即意味正在生效的积压效应（CASCADING）将让你赢得额外的1300万令吉奖金。

（吉隆坡8日讯）3300万令吉将在今天成为万能有史以来最高记录的积宝奖金！若周三的积宝1没被赢取，而你买中积宝2，即意味正在生效的积压效应（CASCADING）将让你赢得额外的1300万令吉奖金。

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几乎每个开彩日都有幸运儿赢得万能万字积宝2，而积压效应却让积宝2赢家获得额外的数百万奖金。由于去年12月5日没人赢得积宝1，两名赢得积宝2的幸运儿分享由积宝1积压下来的额外1000万令吉奖金。除了各自的积宝2奖金，2名幸运儿对获得的额外数百万积压奖金感到惊讶不已。

每当万能万字积宝奖金超过3000万令吉时，积压效应即刻生效。如果没人赢得积宝1，即意味超过2000万令吉的金额将被积压为积宝2的额外奖金。

万能最高的万字积宝奖金纪录为2017年的3320万令吉。如果周三没人获奖，意味周六的积宝奖金就可能累积高达3500万令吉！

万能发言人说：“新一年的开始，即将迎来春节，令人兴奋的是，这份3300万令吉的万字积宝奖金也正等著幸运儿来赢取！目前的积压效应是由2018年12月30日开始生效，已有好多赢家通过部份投注赢得了数十万令吉的额外奖金了。”