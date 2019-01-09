陈嵩杰．思源也思乡 几被遗忘的森甲边陲乡镇的船头，这里有历史文化遗产和风味盎然的老建筑物，也有华教的基地，以及发展生态旅游的潜能，就欠一个转折点。

几被遗忘的森甲边陲乡镇的船头，这里有历史文化遗产和风味盎然的老建筑物，也有华教的基地，以及发展生态旅游的潜能，就欠一个转折点。

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在地接近百年传教历史的基督卫理公会，不久前募了一笔款，在老教堂一旁，加建思源楼，有心的教会领导，计划利用楼上的空间，打造成地方性的历史馆。

为了能让新政府，能感受到船头兼具历史文化和生态旅游的两大特色，森中总会长吕海庭出面安排下，日前促成森州行政议员朱健华登门到访，与教会领导人对话，共商如何振兴船头已日渐褪色的历史印记。

由瓜拉安宁宜河口逆流至上游芙蓉的宁宜河，船头是必经之处，南来矿民何时在船头登岸，迈出拓荒的第一步，由于缺少文件和资料佐证，目前难有一个定论。

根据过去的考研，有鳄鱼出没的宁宜河，曾发现过阿拉伯商人的墓地，再者芙蓉和芦骨都是前世纪的森州采矿重地，宁宜河则是运人载货的交通要道。

尽管没有直接的历史证明，但也可以说明，百多两百年前，宁宜河是承载历史的重要河流，更是与外界接轨的商贸河流。

至于这里只有一排老店的街道，也说明在英殖民势力进驻后，英政府在船头小镇设关卡和政府行政机关，留下今天小镇的雏形。

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船头还是一个钓虾钓鱼的好去处，如有规划，甚至可以营造乘小艇欣赏沿河风光和莹火虫的节目，届时这里老的建筑物就有了建设民宿旅店的条件，船头是有发展前景的。

卫理公会领导有心搞一个收集地方文物和史料的思源楼，可在创造上述旅游条件，加一把助力，相信大家都乐见其成。

有了硬体设施，还不足够，软体和内容才是一个历史馆成功的关键；作为推动森华堂森州文史馆规划的一员，我当场建议，大家是同路人，我们愿意互相学习和互相支援，思源楼须人手记录在地历史，我们可为有心志工，提供口述历史的培训工作。

百年前先辈千山万水，来到这片蛮荒斯土，艰苦拓荒，牺牲宝贵的青春岁月，如今这片土地已是你我的乡土；思源楼要记载的就是先辈的足迹，当年思乡先辈的奋斗史，可化为今天的动力和教材。

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思源楼日后展献的内容和藏品，一旦充实起来，它承载上一代人的历史记忆，无异在提醒新生代，勿忘先人艰钜开荒走过的历程，是创造今天进步的基石。