陈佩敏．幸福人不知的悲歌 最近有一处很红的电影，《比悲伤更悲伤的故事》。对啊，这是一处戏，更是一个故事，但日前到武来岸采访胶工，受访者是两位七旬胶工，聆听他们的割胶生活，顿悟自己不知道他们的悲歌。

最近有一处很红的电影，《比悲伤更悲伤的故事》。对啊，这是一处戏，更是一个故事，但日前到武来岸采访胶工，受访者是两位七旬胶工，聆听他们的割胶生活，顿悟自己不知道他们的悲歌。

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在城市长大的我，不曾体验农村生活，什么在河边钓鱼、爬树捉鸟、追小鸭等日子我真的不曾体验；若不是那天的采访，说真，我还真的没到过胶园，更别说理解割胶的生活。

这也是为何每回被派到郊区远镇采访，我都雀跃万分，感兴趣之余还有新体验。

曾听长辈细述割胶的辛苦，存留在脑袋的画面像这样：天刚亮就得起床，拿着手电筒骑着铁马往胶园去，逐棵逐棵割，随后等胶汁流入胶杯后，再逐杯逐杯收，就这样换取一天的工钱，说起来多轻松呀！

原来想像与真实画面不同，看着受访者穿着长袖衣裤，腰部系着一个蚊香盒，戴一顶帽子......哦！原来胶园有很多蚊子，太阳出来还得承受炽热的阳光，手脚被叮、汗流浃背乃是平常事。

整篇采访深思多遍的是这句话：“割了30棵胶树，才赚取区区的1令吉60仙，连一杯咖啡都换不到。”可是现代青年喝的是星巴克咖啡......几乎要割250棵至300棵胶树才能喝到一杯十余令吉的饮料，这样的收入到底要怎样维持生活呢？

我明白胶价曾出现光景，但眼前的低靡是不争的事实，还有一种“没有最低，只有更低”的悲伤，再加上天气变化，靠好天过活的胶工遇上全年不稳定的气候简直要崩溃，兼职还勉强能找到温饱；若需养家活口，这工作比拥有最低薪金制的外劳还来得低，这也难怪没有年轻人要从事这行业。

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采访完后重翻原产部建议胶树戴胶帽的新闻，心想：嗯，这应该是由一群坐在办公室或城市长大的官员提出的建议，因为这建议不但“展现”不了解胶工的经济状况，也对胶树成长存有死知识。

大马处在得天独厚的地理位置，能种植各式各样的原产品如橡胶、油棕、可可、胡椒等，由新政府执政后仍依然无法突破原产业的瓶颈，原产业的市场还是低靡，胶工悲歌唯有夜夜独奏。

长期坐在办公室吹冷气，月月准时出薪的官员，又怎能理解胶工的悲伤？比悲伤更悲伤的是：割30棵胶树才能换到1.60令吉，但一个胶帽的价格料比这价钱高！

胶工的悲歌，幸福人不知。