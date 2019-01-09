警方鉴证组兽医局．挖狗尸解剖查毒狗案 警方鉴证组及兽医局执法官员今日针对新那旺薰衣草高原（Lavender Heights）毒狗事件，到该住宅区把两具疑似遭毒死的狗尸挖出、带走及解剖检验，确认死因。

警方鉴证组及兽医局执法官员把疑似遭毒死的狗尸挖出及带走，并将解剖检验，确认死因。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉8日讯）警方鉴证组及兽医局执法官员今日针对新那旺薰衣草高原（Lavender Heights）毒狗事件，到该住宅区把两具疑似遭毒死的狗尸挖出、带走及解剖检验，确认死因。

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兽医局：化验耗时多久无可奉告

森州兽医局局长妮克哈蜜达受询时证实，今早确实有执法官员及警方前往该住宅区挖掘并带走2具疑似于上周被毒死的狗尸体，并将从尸体抽取样本进行化验。

“我们暂时不能多说，因为目前我们是和警方一起调查案件，但我们会对尸体进行解剖及化验，并作出分析，但这将耗时多久则无可奉告。”

芙蓉警区主任张福宝则仅以“案件仍在调查”作为回答。

警方是援引刑事法典第428（杀害或残害动物）条文来调查此案，触犯条文者一旦罪成，将可被监禁最多3年或罚款，或两者兼施。

整个挖掘过程耗3小时

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根据当地居民，今早10时许有一批为数十余人的兽医局官员及警员，先后出现在住宅区内，而这些官员先在一户独立式洋房旁空地上挖掘出一具狗尸，过程耗时数小时。

据了解，有关狗尸体是于1月4日晚上埋葬于该处，并怀疑是毒狗事件中，其中一只不幸服毒死亡的流浪狗，当地居民出于怜悯也担心狗尸腐烂发臭，因此便把狗尸埋在住屋旁。

另一具被挖掘带走的狗尸体则埋葬于一户住家后方草地，相信就是被主人发现死于沟渠内的家犬。

“毒狗大计”内容社媒疯传引争议

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薰衣草高原是于5日（周二）传出毒狗事件，疑似居民协会成员在手机应用程式WhatsApp群组谈论的“毒狗大计”截图内容，在社交媒体流传，掀起千层浪。

有居民声称该区在短短两周内，就陆续有狗只横死在路上、草堆及沟渠内，不少爱狗人士及组织为此报警求助，而其中一名狗主也针对家犬疑似遭毒死报警。

警方随即于6日（周三）发文告证实已开档调查此案。