居民申诉家犬遭毒死．芙新城也惊现毒狗案？ “不外放”家犬遭毒死，居民指控有人故意抛毒药进住家范围，害死爱犬！

陈彩陵强调，两只在一个月内相继死去的家犬都很健康。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉8日讯）“不外放”家犬遭毒死，居民指控有人故意抛毒药进住家范围，害死爱犬！

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来自芙蓉新城Park Avenue的居民陈彩陵申诉，两只已经饲养了约4年的家犬于约1个月内相继被毒死，让她非常难过。

陈彩陵：家靠近清真寺2爱犬“不外放”

陈彩陵告诉《花城》社区报，她居住于该住宅花园约5年，而两只爱犬也养了4年之久，向来不会让狗出外，也不会牵狗到外头，主要原因是住处靠近清真寺。

“我知道狗对穆斯林来说相对敏感，加上我把它们养在屋后也有足够活动空间，所以我没有让它们出外，岂料养在家里也会被毒死。”

陈彩陵形容，两只相继无故死去的家犬都有同一症状，即吐血、腹泻及死在沟渠内。

她语带激动的强调，若是真有人故意把毒药丢到家内毒死狗狗，那也意味着家人也会有危险，因此已报警求助，惟警方强调没有人证物证，难以采取进一步行动。

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“毒死家犬，会不会是因为有窃贼想入屋行窃？存在这个可能性。而且毒药丢到住家范围，不懂事的小孩捡来吃或玩，怎么办？”

陈彩陵难过的表示，第一只家犬是于2018年12月12日被发现死在屋后沟渠，而她的丈夫于当天晚上8时报警。

第二只死前眼屎多看兽医

“第二只是昨天死的，我们也报警了。我前两天才因为它的眼睛有很多眼屎带去看兽医，医生说是眼睛有点感染，而身体很健康，怎知道昨天早上我出去后回家，就看到它也死在沟渠里了。”

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她说，两只健康的狗狗不可能相继在一个月内无故死去，死状也相似，难以不让人猜疑是有人故意下的毒手。

“我家里没有安装闭路电视，所以无法逮住凶手，但我接下来会安装闭路电视，不让悲剧重演，也为了家人安全起见。”

两只家犬的死状相似，吐血及腹泻，而且都死在沟渠内。（图：星洲日报）