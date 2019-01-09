为金正男遇刺案供证‧警急晤2印女2马男 雪州刑事调查主任法兹阿末高级助理总监今午发文告指出，2名印尼女子分别是年龄24岁的莱莎琳达（Raisa Rinda Salma）以及33岁的戴西美莉欣达（DessyMeyrisinta），而2名华裔男子分别是年龄50岁的谭玉坤（Tham YookKun）及38岁的黄华鸿（Ng WahHoong）。（姓名皆为译音）“此案定在今年1月28至31日、2月18至19日、3月11至14日、3月18至19日、4月1至4日以及4月8至9日在沙亚南高庭续审。”

（雪兰莪‧沙亚南8日讯）警方急寻2名印尼籍女子以及2名华裔男子，在金正男遇刺案审讯出庭供证。

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雪州刑事调查主任法兹阿末高级助理总监今午发文告指出，2名印尼女子分别是年龄24岁的莱莎琳达（Raisa Rinda Salma）以及33岁的戴西美莉欣达（DessyMeyrisinta），而2名华裔男子分别是年龄50岁的谭玉坤（Tham YookKun）及38岁的黄华鸿（Ng WahHoong）。（姓名皆为译音）“此案定在今年1月28至31日、2月18至19日、3月11至14日、3月18至19日、4月1至4日以及4月8至9日在沙亚南高庭续审。”

他说，涉及此案的2名越南、印尼女子于前年3月1日已在刑事法典第302（谋杀）条文下被控，而由法官拿督阿兹米阿里芬主审的审讯于前年6月29日结束，当时有36名证人出庭供证。

“主控官在去年8月16日裁定表面罪状成立。”

他表示，移民局的资料显示这4名证人依然在国内，并呼吁知情人士若有情报，可联系查案官旺阿兹鲁尼占助理警监019-4811844，或前往沙登警局投报。