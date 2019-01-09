日本文部科学省奖学金待申请 由日本政府所颁发的2019年文部科学省奖学金（Japanese Studies & Teacher Training）将由即日起至2月13日，开放给所有符合资格的马来西亚公民申请。

（吉隆坡8日讯）由日本政府所颁发的2019年文部科学省奖学金（Japanese Studies & Teacher Training）将由即日起至2月13日，开放给所有符合资格的马来西亚公民申请。

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日本大使馆今日发文告指出，此项奖学金的学费、考试费及报名费将获得豁免；同时，每位保送生还可领取每个月大约4450令吉（JapaneseStudies）或约5440令吉（Teacher Training课程）的津贴以及往返吉隆坡和日本的机票。

两项奖学金申请条件分别如下：Japanese Studies（非学士学位1年课程：2019年10月至2020年9月）

（一）在2019年4月1日时年龄介于18至29岁（出生日期介于1989年4月2日至2001年4月1日）（二）必须是非日本大学的在籍2年生或3年生（非最后一年的学生），并且专修日语或日本文化。

（三）拥有非常卓越的日语沟通能力。

（四）申请者必须在2019年2月13日下午4时之前，将申请表格寄至日本大使馆。

欲知更多详情者，可联络03-21772600（分线：157/146）或浏览https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_en/scholarship.htmlTeacher Training（非学士学位年半课程：2019年10月至2021年3月）

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（一）在2019年4月1日前不超过35岁（出生日期为1984年4月2日或以后）。

（二）必须是大学或师训学院毕业的中小学教师或师训学院教师，并拥有至少5年教学工作经验。

（三）拥有非常卓越的英语沟通能力，并且愿意学习日语。

（四）申请者必须向马来西亚公共服务局提出申请。

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欲知更多详情者，可浏览http://www.jpa.gov.my或联络Unit PengurusanPenawaran Dalam Perkhidmatan（03-88853546）或电邮至http://[email protected]a.gov.my。

日本大使馆将会以电子邮件和书信方式，直接联络符合资格的申请者参加面试。面试暂定于2019年3月上旬举行。