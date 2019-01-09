福联会吊唁黄茂桐‧林福山：德高望重贡献大 马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山与福联会三机构理事，前往福联会永久名誉总会长已故黄茂桐乡长丧居慰问并献上最后的敬意。

林福山（前排中）与福联会三机构理事向已故黄茂桐献上最后的敬意。左起是总秘书林志伟、副总会长拿督董仕星和名誉总会长林振华；前排右起是福利主任叶怡兴、法律顾问拿督威拉刘国民和署理总会长陈康益。（图：星洲日报）

（吉隆坡8日讯）马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山与福联会三机构理事，前往福联会永久名誉总会长已故黄茂桐乡长丧居慰问并献上最后的敬意。

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林福山表示，已故黄茂桐乡长是一位德高望重的前辈，福联会有今天的规模，完全是因为当时担任总务和总会长时期的贡献。

黄茂桐在1976年开始担任福联会总会长，在这段福联会壮大期间，由丹斯里李延年发起，黄茂桐推动的贷学金募款计划在短短1年内筹得了近百万令吉的捐款。

同时，黄茂桐在推动会务不留余力，他积极整顿秘书处，聘请有学识的专业人士担任执行秘书，他的理念是一个强而有力的秘书处可以执行策划会务活动，发挥效率。

在他担任福联会总务这段期间，福联会会务可说是蓬勃发展，成立了福联会贷学金，成立了福联会青年团，与雪兰莪福建会馆设立了文学出版基金，设立了福联基金和福联控股等。

黄茂桐在担任福联会总会长期间更是全力以赴的推动会务，当时的福联会除了成立的是成功人士外，他也邀请知识分子和年轻一辈加入壮大理事阵容，让福联会迈向全面化和制度化。

林福山表示，他非常赞赏黄茂桐办社团的理念，对他在一篇文章的记录有很深记忆。黄茂桐曾经表示办社团千万不能把私人利益带进，一定要公私分明才能把社团工作做好。

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同时他也认为乡团的发展不应该局限与华社之间，而是更应该促进民族关系，让友族了解及认同我们，这也是福联会目前的办事方针。

林福山感激已故黄茂桐对福联会的贡献和付出，同时呼吁我国华社青年们学习已故黄茂桐的精神。

方天兴等瞻仰黄茂桐

吉隆坡同善医院前任董事主席拿督黄茂桐与世长辞，华总会长丹斯里方天兴（左三）等人于星期二前往丧府瞻仰遗容，并慰问家属。连同出席致祭仪式者包括华总大厦总执行长陈国明（左一起）、丹斯里林渊海；右一起为叶怡兴、拿督翁清玉与丹斯里林华龙。