马口通往淡边路易名？．工程局：实为马口冷宜路
2019-01-09 11:19
马口通往淡边路易名？．工程局：实为马口冷宜路
马口通往淡边路易名成为马口来往冷宜路？公共工程局的说法，本来就叫马口冷宜路！
（森美兰．马口8日讯）马口通往淡边路易名成为马口来往冷宜路？公共工程局的说法，本来就叫马口冷宜路！
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在很多马口人的印象中，由于马口卫星市路口经过平芭新村、日莱、甲啤、冷宜，一直到淡边的道路，就叫“马口淡边路”。
但是最近却有人发现，有关路口的路牌，竟然是写着马口来往冷宜路（Dangi），而且路边的里程碑上也是写着冷宜，并非淡边，顿时产生疑问，这条路到底是何时换名字了？
森州行政议员兼马口州议员张聒翔今日向《花城》社区报披露，据他向公共工程局询问的结果，其实当局最初注册这条马口衔接冷宜的公路时，注册名字确实是“马口通往冷宜路”，而且不曾更换其他名字。
“只是一直以来，马口民间基于这条道路是通往淡边，所以直接称呼为马口淡边路，实际官方名字还是马口来往冷宜路。”
据知，提到淡边路，其实庇劳市区也有一条联邦公路通往淡边，那条公路真正的名字才是淡边路。而且全长近30公里的马口冷宜路，只是在新邦冷宜一带直接衔接到庇劳淡边路而已。
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文章来源：星洲日报‧花城‧2019.01.08
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