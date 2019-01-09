资源共享优势互补‧优大与中济建设校企合作 拉曼大学校长拿督蔡贤德教授及中济建设马来西亚分公司董事长程兆鸿代表双方签署。

蔡贤德和程兆鸿（右）代表双方签署谅解备忘录。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧加影8日讯）拉曼大学与中济建设有限公司日前在双溪龙校区签署了谅解备忘录，建立长期及紧密合作关系，促进双方共同发展。

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拉曼大学校长拿督蔡贤德教授及中济建设马来西亚分公司董事长程兆鸿代表双方签署。

蔡贤德在致词时，希望有更多机会与中济建设有限公司合作，特别是在土木工程、机械工程和环境工程领域方面。

他相信通过这一次的谅解备忘录，学生将有更多机会向行业专家学习，这有利于知识交流及挖掘学生的潜力。

程兆鸿则表示，校企合作将有助于实现资源共享与优势互补。

他指出，合作能不能走得更远，主要是要看基础。“我认为这一次的签约为我们双方提供了进一步深化合作的契机。我希望把握这样的一个机会，持续拓宽合作领域、深化合作内容，为学生、学校、企业及社会作出更多的贡献，实现多方互利共赢。”

中济建设有限公司的总公司成立于1994年，位于山东省济宁市，孔孟之乡。它是一家建筑公司，具有对外工程承包及境外投资、房屋建筑总承包、地基基础工程专业承包壹级资质。该公司自2017年以来参加拉曼大学所举办的职业招聘活动，并招募一些拉曼大学实习生和毕业生。

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该公司也捐赠了一台长螺旋钻孔机模型，供拉曼大学学生学习之用。