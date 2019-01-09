要投诉不知找谁？．没有华裔村长很不方便¨…… 乡村社区管理理事会（MPKK）取代原有的乡村发展及治安委员会（JKKK）后，村长改称为主席，可是由于彭州马华不接受州政府委任县市议员与村长职位，使到原有人民代议士难以为民请命，村民要投诉也不知要找谁，感到很不方便。

关丹唯一的新村再没有村长及村委会协助为民请命。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹、淡马鲁、文冬8日讯）乡村社区管理理事会（MPKK）取代原有的乡村发展及治安委员会（JKKK）后，村长改称为主席，可是由于彭州马华不接受州政府委任县市议员与村长职位，使到原有人民代议士难以为民请命，村民要投诉也不知要找谁，感到很不方便。

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无论如何，彭亨州各地前任村长受访时皆表示，虽然已不是村长，但是只要村民求助，他们都会乐意给予协助，尽力而为，也希望村民能了解现今的情况。

他们也表示，目前所面对的另一问题新村的一些建设之前是村委会负责管理，比如村委会会所、篮球场及新村多元化礼堂等，现今没有了村委会，不知要如何继续管理。

关丹

关丹新村村民龚世伟：建议找州议员

“暂时未听见村民怨言或不满的反映，或许大家还未遇上需要解决的困难，其他一般如新生入学表格、申请福利金等，我都建议他们去找州议员。

“当然有村长会比较方便，毕竟一些村民年纪较大，也有些以个人身份或较难找到合适管道，这些工作还是由村长或村委会服务更好。

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“我以前任村委会秘书时，每年会协助收集需要更新人民援助金（前称一马援助金）的村民资料，然后一起处理，这些事宜其实很多老人家都不懂得如何做。

甘孟前村长叶俊明：引荐找马来村长

“现在没有村长了，村民有事相求，简单的如申请福利金、申请学生奖励金、需要签署的信函等，我会引荐他们到再也加汀等找马来村长，毕竟我与他们比较相熟，接触并不难。

“以这么多年村民关系来说，我们相互帮忙是应该的。

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“对我来说目前情况没有大问题，能帮尽量帮，但村民难免吐露不满的声音。

“虽然没有了村委会，我们还有睦邻计划及庙宇组织的身份可以举办活动，团结和促进村民和谐与友好，其他就顺其自然吧！”

淡马鲁新村前村长陈世昌：盼政府速发委任指示

“截至目前，仍未收任何有关委任华人村长的消息，房屋部也还未发出任何指示。在这段‘空窗期’期间，我仍照常服务工作，协助村民解决问题，如一些新村基本设施民生投诉，我将致电给有关单位要求派员维修。

“至于一些需要村长签署作证的文件，由于华人村长的任期已经届满，签名无效，我就只好引荐村民寻求马来村长的协助。

“希望政府尽快发出有关委任村长的指示，以继续推动及发展华人新村，以及协助处理及解决村民的问题。”

联增新村前村长梁进武：接投诉不能坐视不理

“虽然村长任期已届满，也不再发放村长津贴，不过只要村民寻求协助，我都会尽量给予援助，毕竟他们仍是联增新村的村民，他们也投诉无门，不可能坐视不理。

“村民目前没有面对很大的问题，主要是面对水电中断、大树倾斜和垃圾堆等民生问题，这些民生投诉，我都会向市议会反映，促请当局尽快派人处理。”

文冬玻璃口村民董成林：国州议员恐应接不暇

“没有了村长和市议员，村民有事只好找国州议员协助解决了。

“以前新村有地下水管破裂或道路损坏，我们直接找村长，非常方便，如果一点小小的民生问题都要找国州议员，不但麻烦，恐怕国州议员也应接不暇，可是也没有办法呀，不然要找谁帮忙？”

玻璃口前任村长何荣璋：无法助签署文件

“偶而会有一些村民继续寻求村委会帮忙，比如道路破烂，能够处理的，我也尽量协助，至于要签署的文件，我则无能为力，促请村民寻找国州议员或马来村长。”