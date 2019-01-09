女友2友人助销赃．毒虫半年干20窃案 吸毒者负责偷电脑和手机，女友和2友人负责销赃，4人在去年6个月的时间内，连续干了20起破门行窃案，最终警网难逃，全遭警方逮捕归案。

奥斯曼（中）向记者展示警方起获的手表。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹8日讯）吸毒者负责偷电脑和手机，女友和2友人负责销赃，4人在去年6个月的时间内，连续干了20起破门行窃案，最终警网难逃，全遭警方逮捕归案。

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警方也在行动中，逮捕7名涉及购买贼赃的电脑店主和个人，同时起回总值约4万5000令吉的13台手提电脑、22架手机、1台平板电脑及2枚手表。

彭亨州警方刑事调查组主任奥斯曼高级助理总监在今日召开的新闻发布会上说，案中的主犯是1名27岁的吸毒者，嫌犯于去年6月起，在关丹米昔拉及巴洛一带破门行窃，专门偷走事主们的手提电脑及手机等轻便但贵重的物品。

他说，嫌犯得手后，通过女友及2名友人进行销赃，出售予电脑店及个人。

花2星期追查捕11人

“警方在接获公民的情报后，于去年12月15日开始进行逮捕，前后花了2个星期，共逮捕了11人，包括7名购买贼赃的电脑店主及个人。”

他告诉记者，警方援引刑事法典457条文调查涉及行窃的吸毒者，根据警方初步调查，嫌犯有吸毒前科，同时也在柔佛触犯交通法而遭通缉。

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“同时，警方也援引刑事法典414条文调查负责销赃的其女友及2名友人。至于涉及收购贼赃的7人，警方则援引刑事法典411条文展开调查。”

另一方面，他提醒民众，在购买二手电脑及手机时，必须确保货源没有问题。

“一般上，民众可以从价格及销售者来分辨货源是否合法。否则的话，民众也可能惹祸上身。”

警方成功起回13台报失的手提电脑。（图：星洲日报）