玻土团党数领袖发联合声明·促州主席阿米尔辞职 玻璃市土著团结党内部份歧升温，3个区部及臂膀组织领袖发表联合声明，促州主席阿米尔主动辞职，否则将要求党中央最高理事会解散州联委会，以及由阿米尔领军的亚娄区部。

（玻璃市．加央8日讯）玻璃市土著团结党内部分歧升温，3个区部及臂膀组织领袖发表联合声明，促州主席阿米尔主动辞职，否则将要求党中央最高理事会解散州联委会，以及由阿米尔领军的亚娄区部。

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他们昨日召开新闻发布会，指阿米尔无能领导州联委会及亚娄区部，甚至给党制造问题，因此希望党中央领袖能委任遭撤掉玻州秘书职的旺赛夫出任协调员，以重整州组织结构。

上述诉求是在阿米尔昨天单方面宣布旺赛夫遭撤职的决定而发酵。旺赛夫也是土团党政策及策略局副主任。

玻州土团党署理主席兼巴东勿刹区部主席依兹赞声明，阿米尔所指在数天前召开的州联委会特别会议并不合法，出席者皆非合法受委理事，他及其他州联委会成员未接到相关会议通知，对会议讨论事宜毫不知情。

除了撤下旺赛夫之外，他也得悉阿米尔在会议上捏造理由来要求中央解散巴东勿刹及加央2个区部的行动。

出席者还有亚娄区部署理主席马顿丁、加央区部代主席阿兹赞、州土青团团长沙兹旺、亚娄区部妇女组主席乌米卡顺。