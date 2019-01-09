起450公斤哥冬叶2000马丸．丹警2行动捕5男 吉兰丹州警察毒品罪案调查组分别在2起行动中起获市值1万3500令吉，重450公斤的哥冬叶，以及2000粒马丸，市值4万令吉。

哈沙努丁（前左二）连同毒品罪案调查组警官们，展示警方起获的哥冬叶及马丸。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁8日讯）吉兰丹州警察毒品罪案调查组分别在2起行动中起获市值1万3500令吉，重450公斤的哥冬叶，以及2000粒马丸，市值4万令吉。

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丹州总警长拿督哈沙努丁哈山说，警方是根据民众提供的情报，进行追踪后展开行动。

他今日下午在丹警察总部媒体室召开新闻发布会时，如是表示。

他指出，来自毒品罪案调查组一支执法队是本月7日中午12时，在巴西马默兰迪的甘榜西布，搜查一间民宅。执法警员在行动中逮捕了3名巫裔男子，他们相信受雇负责看守打包好的哥冬叶，走私到邻国去。

警方是在高脚屋子底下搜出2000捆包在透明塑料袋的哥冬叶。

他说，3名男子的年龄介于20至41岁，其中2人的尿液检验呈阳性。3人即日起将被扣留4天，截至本11日，他们将在1952年毒药法令30（3）条文下接受调查。

另一方面，哈沙努丁指出，警方也于当晚9时30分左右，根据情报，在西烈谷一带截查2名共乘摩哆车的可疑男子，并在摩哆车篮中搜出2000粒马丸，并当下将2人逮捕。

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2名落网男子的年龄都是24岁，他们将被扣查7天，截至本月14日。

哈沙努丁说，警方将援引1952年危险毒品法令39B条文调查此案，一旦罪成，2名男子将面对死刑。