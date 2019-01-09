笼罩神秘传说有旅游卖点．莎冬公主湖你来过吗？ 哥市郊区外的格底里丹江河畔有一口湖一直笼罩着“莎冬公主（Puteri Saadong）”的神秘传说，当地村民认为这是一处有旅游卖点的景地，可惜的是，却没有得到政府当局的青睐，冷落至今。

莎冬公主湖弥漫着一股神秘氛围。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁7日讯）哥市郊区外的格底里丹江河畔有一口湖一直笼罩着“莎冬公主（Puteri Saadong）”的神秘传说，当地村民认为这是一处有旅游卖点的景地，可惜的是，却没有得到政府当局的青睐，冷落至今。

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这口湖位于该区的甘榜斯冷达花园，湖与公园占地大约3英亩，过去，一直弥漫着古代吉兰丹王朝传奇人物莎冬公主的传说。莎冬公主据说是吉兰丹首位女王仄茜蒂旺肯邦的义女。

传湖水有疗愈功效

当地老居民查卡里亚玛哈末（85岁）指出，这个公园据说是专属莎冬公主的休闲花园，附近则有一座王宫。不过，历史遗留下来的只剩下一口湖，过去，许多人会专程到此汲水，因为他们相信湖水有疗愈功效。

他说，该公园目前看似被废弃，不过，依然有一名看更负责打理。

据了解，公园的负责单位是吉兰丹博物馆机构（PMNK），里边有3个凉亭。

他是陪同公正党格底里区部领袖到此参观时，这么表示。

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旱季也不曾干涸

受吉兰丹博物馆机构委托照料公园的莫哈末西迪指出，如果丹州政府愿意提升该地，这个公园是极具旅游潜能的。

他认为这是一片历史遗迹，尤其是莎冬公主湖应该被大力宣传，以吸引外地游客前来。

他表示，该湖的奇妙在于它的湖水不曾消退，更不要说会干涸了，到了干旱季节也一样，但是，却会受到水灾的影响。

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“可能湖在丹江河畔，河水泛滥时这里就会被淹没。”

苏基曼：与丹历史有关联

公正党格底里区部副主席莫哈末苏基曼则促请丹州政府关注这个与吉兰丹历史有关联的景点，通过相关部门将这个景点发展起来。

他说，除了具有旅游潜能，他相信历史学家也有兴趣到此进行有关莎冬公主和吉兰丹王朝的历史。

“这个地方如果全力发展和宣传，加上更好的基设准备，一定充满生气！”

里边有3个凉亭，这是其中一座。（图：星洲日报）