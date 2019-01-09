梁光辉．“不负责任的宣泄” 不知从何时开始，元旦倒数变成了越来越热门的欢庆节目之一，大家在过去辛苦拼搏一年，有者选择在这个晚上与家人来个家庭聚餐，或朋友相约出来聊天，告别过去的辛苦和烦恼后，于元旦假期好好休息，再重新振奋精神迎接新一年的挑战。

不知从何时开始，元旦倒数变成了越来越热门的欢庆节目之一，大家在过去辛苦拼搏一年，有者选择在这个晚上与家人来个家庭聚餐，或朋友相约出来聊天，告别过去的辛苦和烦恼后，于元旦假期好好休息，再重新振奋精神迎接新一年的挑战。

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当晚下班后，我原本想与太太小两口到比较有情调的西餐厅用餐，好好慰劳自己，结果逛了数间都客满或者预订了，最终决定到印度餐厅点了香蕉叶饭和咖啡，也心满意足地用餐，再回家休息了，不想到人挤人的地方沾气氛。

然而，国内许多地方也有许多人选择以狂欢的方式在街头或公共场合庆祝元旦倒数，在热闹的人潮中高歌也好、欢呼也好，还有年轻带着派对雪花喷罐或彩炮在街头玩乐，向路过者喷雪花，拿别人的难堪寻开心，纯为了宣泄情绪。

结果曲终人善后，道路两旁尽是饮料瓶、零食袋子及派对雪花喷罐等垃圾，需要劳动清洁工人来清理。个人而言，此举不是迎接新一年的好开始，是一种不负责任的宣泄。