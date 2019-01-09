危墙砸死承包商‧妻子：夫从事建楼梯40年‧为赚多点钱接拆墙工程 昨日不幸被危墙塌下压死的詹明光，向来从事承包建造楼梯工程，因为不久前承接的新工程仍未开始，想在春节前赚取多点钱，就接下原订一星期内可以完成的拆除墙壁工程。

詹明光（坐者中）非常疼爱孙子，自己却生活节俭。（图：星洲日报）

（槟城‧大山脚8日讯）昨日不幸被危墙塌下压死的詹明光，向来从事承包建造楼梯工程，因为不久前承接的新工程仍未开始，想在春节前赚取多点钱，就接下原订一星期内可以完成的拆除墙壁工程。

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死者妻子曾文丽（63岁）说，丈夫从事承包楼梯工程四十多年，在业界里口碑不错，最近因为房子的贷款已供完，还打算承接少一点工程，留给家人多一点时间。

“昨天的不幸事件是一场意外，我也不能责怪任何人，只希望屋主能够象征性赔偿，但一切还是要看屋主的心意。”

盼客户主动还清欠款

她也希望那些早前仍拖欠工程费用的客户主动上门还清欠款，至于丈夫生前已答应承接的工程，家人爱莫能助，希望客户可以谅解。

曾文丽今日在山脚镇茵碧安再也花园住家受访时说，医院告知丈夫的头部受到重创，腿骨折断。

在事件中受伤的工人几个月前才跟随丈夫，因遭遇过度惊吓，事发近24小时后偶尔还会抽泣。

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她说，丈夫对每个工人都很好，也受到工人的尊重。

每月助慈善组织分类回收物

曾文丽说，丈夫有时接到槟岛的工程，清晨5时就骑摩哆车出门，晚上8时才到家。

她说，丈夫非常节俭，一年才买一件新衣，生日也不舍得买生日蛋糕，却非常疼爱孙子。

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“他每个月都会去协助慈善组织的回收物品分类工作，这个星期还要带我们出席组织的岁末活动，如今却无法成行。”

詹明光最近找到2把大雨伞，清洗干净后原本要让工作人员在分类物品时无需晒太阳，但雨伞已洗好，人却不在了。

种菜送老者售卖

詹明光生前在屋旁空地栽种蔬菜，除了自供自足，多余的蔬菜还免费送给附近的一名老者带去菜市场售卖。

曾文丽说：“因为他（小时候）苦过，所以，他经常帮助贫穷人。”

詹明光的媳妇黄茗惠（31岁）说：“家翁生前很节俭，早上在家吃了早餐后，自己准备午餐带往工作的地方。回家时见到没人下厨，还会亲自煮晚餐给孩子们吃。”